Siemens Energy - Keine Eile bei Zukunft von Sparte

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Düsseldorf, ⁠05. Aug (Reuters) - Siemens Energy will sich bei der Überprüfung der Zukunft ‌der Sparte Transformation of Industry" Zeit lassen. "Natürlich ist ⁠das ⁠eine Diskussion, weil es um große Veränderungsprozese geht, und deswegen führen wir ‌das mit ausreichend ‌Zeit", sagte Vorstandschef Christian Bruch am Mittwoch ⁠bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten. ‌Es gebe ⁠keine Entscheidung. Die Sparte unterstützt Industrieunternehmen beim Klimaschutz, etwa beim ‌Ausstoß ⁠von Kohlendioxid und ⁠beim Energieverbrauch.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für ⁠Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens
Siemens Energy (ADR)
Siemens Energy

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Dow Jones steuert weiteren Rekord an - Caterpillar-Aktie starkgestern, 12:25 Uhr · dpa-AFX
Der Eingang der New Yorker Börse NYSE
Bergbau-Konzern
Glencore steigert Umsatz und Gewinn deutlich - Aktie legt zuheute, 07:33 Uhr · dpa-AFX
Glencore steigert Umsatz und Gewinn deutlich - Aktie legt zu
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werden03. Aug. · Acatis
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrend30. Juli · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen