Siemens Energy - Keine Eile bei Zukunft von Sparte

Düsseldorf, ⁠05. Aug (Reuters) - Siemens Energy will sich bei der Überprüfung der Zukunft ‌der Sparte Transformation of Industry" Zeit lassen. "Natürlich ist ⁠das ⁠eine Diskussion, weil es um große Veränderungsprozese geht, und deswegen führen wir ‌das mit ausreichend ‌Zeit", sagte Vorstandschef Christian Bruch am Mittwoch ⁠bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten. ‌Es gebe ⁠keine Entscheidung. Die Sparte unterstützt Industrieunternehmen beim Klimaschutz, etwa beim ‌Ausstoß ⁠von Kohlendioxid und ⁠beim Energieverbrauch.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für ⁠Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)