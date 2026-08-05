Siemens Energy - Keine Eile bei Zukunft von Sparte
Düsseldorf, 05. Aug (Reuters) - Siemens Energy will sich bei der Überprüfung der Zukunft der Sparte Transformation of Industry" Zeit lassen. "Natürlich ist das eine Diskussion, weil es um große Veränderungsprozese geht, und deswegen führen wir das mit ausreichend Zeit", sagte Vorstandschef Christian Bruch am Mittwoch bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Es gebe keine Entscheidung. Die Sparte unterstützt Industrieunternehmen beim Klimaschutz, etwa beim Ausstoß von Kohlendioxid und beim Energieverbrauch.
(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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