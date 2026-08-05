Sondereffekte treiben Voestalpine-Gewinn - Prognose bestätigt

Düsseldorf, 05. ⁠Aug (Reuters) - Der österreichische Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine hat im ersten Quartal seines Bilanzjahres dank Sondereffekten einen Gewinnsprung verbucht. Das operative Ergebnis (Ebitda) stieg im Zeitraum von April ‌bis Juni auf 495 (Vorjahr: 361) Millionen Euro, wie der Linzer Konzern am Mittwoch mitteilte. Darin enthalten seien jedoch ⁠Einmaleffekte ⁠von rund 100 Millionen Euro, die unter anderem aus dem Verkauf der Tochter Böhler Profil stammen. Der Umsatz legte leicht auf 4,0 (3,9) Milliarden Euro zu.

Die Entwicklung in den einzelnen Sparten verlief unterschiedlich: Während das ‌Bahninfrastruktur-Geschäft unter anderem von einem ‌Großauftrag für das Projekt "Rail Baltica" im Wert von 470 Millionen Euro profitierte, blieb die Nachfrage aus der Bau- und ⁠Maschinenbauindustrie gedämpft, wie Voestalpine erläuterte. Auch das Geschäft mit ‌der Automobilindustrie in Europa ⁠habe sich schwierig gestaltet. "In diesem von externen Einflüssen maßgeblich geprägten Umfeld legen wir unseren Fokus weiterhin auf die konsequente Reorganisation renditeschwacher Geschäftsbereiche und forcieren ‌gleichzeitig internationale Wachstumsprojekte", erklärte ⁠Konzernchef Herbert Eibensteiner.

An seiner ⁠Prognose für das Gesamtjahr 2026/27 hält der Vorstand fest. Erwartet wird ein Ebitda in einer Bandbreite von 1,6 bis 1,85 Milliarden Euro. Der Konzern treibt zudem seine Strategie zur grünen Stahlproduktion ("greentec steel") sowie den Ausbau von Produktionskapazitäten in den USA und Kanada voran.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Sabine Wollrab. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)