SpaceX bremst Rekordjagd kaum.

Die Wall Street blickt nach zwei kräftigen Gewinntagen auf eine weitere freundliche Eröffnung, mit dem S&P 500 und Dow Jones auf Rekordhochs. Unterstützung kommt von einer starken Berichtssaison, nachgebenden Anleiherenditen und Hoffnungen auf eine Einigung zur Wiederöffnung der Straße von Hormus, die die Sorgen um den Ölmarkt etwas lindert. Im Mittelpunkt stehen erneut die KI-Gewinner: AMD legte zwar solide Zahlen und einen angehobenen Ausblick vor, blieb den hohen Erwartungen aber leicht schuldig und gibt vorbörslich nach, während Arista Networks mit starken Quartalszahlen und einer optimistischen Prognose überzeugt. SpaceX meldete ein Umsatzwachstum von 92 Prozent und boomende KI-Erlöse, wird jedoch wegen der extrem hohen Investitionsausgaben von 18,4 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal abgestraft. Positive Impulse kommen außerdem von Disney, Eli Lilly, Amgen, Booking Holdings, Pinterest und Toast mit überwiegend besser als erwarteten Ergebnissen und teilweise angehobenen Jahresprognosen. Im Fokus stehen heute auch die ADP-Arbeitsmarktdaten und der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, die als wichtige Wegweiser für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag gelten. Laut ADP hat die Privatwirtschaft im Juli lediglich 44.000 Stelle geschaffen. Die Ziele lagen bei 75.000 neuen Jobs.



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