Was bewegt die Aktie?

Die Aktie verliert nach den Zahlen rund elf Prozent und fällt wieder in den Bereich von 125 Dollar. Das liegt ungefähr auf dem IPO-Niveau. Die vorbörsliche Bewegung nimmt die starke Kerze des Vortags zurück. Kurzfristig kann der Kurs sogar noch in den zweistelligen Dollarbereich laufen.

Die Umsatzseite ist stark. SpaceX erreicht 7,8 Milliarden Dollar Umsatz und liegt fast eine Milliarde Dollar über den Erwartungen. Aus den Zahlen lässt sich ein Umsatzwachstum von etwas mehr als 90 Prozent ableiten. Der Verlust liegt bei neun Cent je Aktie und fällt deutlich besser aus als die erwarteten 29 Cent Verlust.

Connectivity, inklusive Starlink, liefert 4,3 Milliarden Dollar Umsatz und wächst um 66 Prozent. Damit kommt mehr als die Hälfte des Umsatzes aus diesem Bereich. Der Konsumentenumsatz steigt um 44 Prozent. Enterprise und Government wachsen um mehr als das Doppelte. Der KI-Umsatz steigt fast 250 Prozent und liegt bei rund 2,56 Milliarden Dollar. Cloud-Verträge im Volumen von mehr als 14 Milliarden Dollar stützen die Wachstumsstory.

Der Raumfahrtumsatz steigt um 29 Prozent, bleibt aber unter einer Milliarde Dollar. SpaceX ist damit operativ längst mehr als ein reines Raumfahrtunternehmen.

Martins Einschätzung

Der Belastungsfaktor heisst CapEx. Die Investitionsausgaben steigen von 2,8 Milliarden Dollar vor einem Jahr auf rund zehn Milliarden Dollar im Vorquartal und jetzt auf mehr als 18 Milliarden Dollar. Trotz rund 100 Milliarden Dollar Cashbestand schreckt dieses Tempo Anleger ab.

Hinzu kommt möglicher Verkaufsdruck. Einen Tag nach den ersten Earnings können Pre-IPO-Investoren beginnen, Positionen abzubauen. Kurzfristig bleibt die Aktie deshalb riskant. Langfristig bleibt das Aufwärtspotenzial gross, falls die großen Wachstumsprojektionen auch nur teilweise eintreten.