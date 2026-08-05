SpaceX-Weltraumschrott voraussichtlich auf dem Mond aufgeprallt

Washington, 05. ⁠Aug (Reuters) - Ein tonnenschweres Stück Weltraumschrott von SpaceX ist am Mittwochmorgen möglicherweise unkontrolliert auf dem Mond aufgeschlagen. Ein direkter Nachweis für den Aufprall, der gegen 08.35 Uhr deutscher Zeit erwartet worden war, stand zunächst ‌noch aus. Bei dem schulbusgroßen Objekt handelt es sich um die vier Tonnen schwere zweite Stufe einer Falcon-9-Rakete, die im Januar ⁠2025 ⁠eine Mondlandefähre ins All befördert hatte. Da kein Raumfahrzeug den Einschlag direkt beobachten konnte, suchen Wissenschaftler nun auf Teleskopbildern nach einer Staubwolke, um den Vorfall zu bestätigen.

Der Aufprall war SpaceX zufolge unbeabsichtigt. Natürliche kosmische Kräfte hätten das Raketenteil auf Kollisionskurs mit dem ‌Mond gebracht. "Eine Mischung aus Sonnenaktivität und Schwerkraft ‌hat es auf einen Kurs zum Mond gebracht", erklärte SpaceX-Direktorin Julianna Scheiman. Normalerweise fallen solche Raketenstufen zurück in die Erdatmosphäre und verglühen. Da ⁠die Mondmission vom Januar jedoch mehr Schub erforderte, verblieb die Stufe ‌im Weltraum und wurde zu unkontrollierbarem ⁠Weltraumschrott. Der Einschlag wurde im Einstein-Krater auf der von der Erde abgewandten Seite des Mondes erwartet.

Einschläge von Weltraumschrott auf dem Mond sind selten. Im März 2022 schlug ein ‌chinesisches Raketenteil auf dem Mond ⁠ein. Die US-Raumfahrtbehörde NASA ließ zudem ⁠in den 1970er Jahren und 2009 absichtlich Raketenstufen auf dem Mond aufprallen, um die Auswirkungen zu untersuchen. Der aktuelle Vorfall lenkt jedoch erneut die Aufmerksamkeit auf den Umgang mit ausgedienter Weltraum-Hardware. Angesichts des geplanten Baus einer Mondbasis im Rahmen des Artemis-Programms beraten NASA und SpaceX nun darüber, wie solche Vorfälle künftig verhindert werden können.

(Bericht von Joey Roulette, geschrieben von Anneli ⁠Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)