Springer Nature wird etwas optimistischer für 2026

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BERLIN (dpa-AFX) - Der Wissenschaftsverlag Springer Nature geht nach Zuwächsen im ersten Halbjahr von etwas besseren Geschäften im Gesamtjahr aus. So soll das organische Umsatzwachstum - also ohne Währungseffekte und Zu- wie Verkäufe von Unternehmensteilen gerechnet - bei rund 6 Prozent liegen statt nur zwischen 5 und 6 Prozent, wie das SDax-Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte. Bei der operativen Ergebnismarge geht der Konzern nun von einer Verbesserung um mindestens 0,3 Prozentpunkte aus statt um rund 0,3 Prozentpunkte.

Im ersten Halbjahr wuchs der Umsatz insgesamt um 1,5 Prozent auf 939,8 Millionen Euro. Aus eigener Kraft wären es jedoch 6,2 Prozent Plus gewesen. Das bereinigte Betriebsergebnis legte um 2,3 Prozent auf 246,2 Millionen Euro zu und hätte organisch noch stärker zugelegt als der Erlös. Die Zahlen fielen besser aus als von Experten erwartet./men/mis

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