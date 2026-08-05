TAGESVORSCHAU: Termine am 6. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 6. August

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Adecco, Q2-Zahlen 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Aareal Bank, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Commerzbank, Q2-Zahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: Aurubis, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen (10.00 Pk) 07:00 DEU: PVA TePla, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Siemens, Q3-Zahlen (8.00 Pk, 9.30 Analystencall) 07:00 DEU: Aumovio, Q2-Zahlen (detailliert) (11.00 Pk) 07:00 DEU: Rational, Q2-Zahlen (15.00 Pk und Anaystencall) 07:00 DEU: Merck KGaA, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 14.30 Analystencall) 07:00 DEU: Kontron, Q2-Zahlen (9.00 Analystencall) 07:00 BEL: KBC Group, Q2-Zahlen 07:00 LUX: SAF Holland, Q2-Zahlen 07:00 NOR: Nordic Semiconductor, Q2-Zahlen 07:15 CHE: Swisscom, Q2-Zahlen 07:30 DEU: 1&1, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Ionos, Q2-Zahlen (9.00 Analystencall) 07:30 DEU: Deutz, Q2-Zahlen (9.00 Call) 07:30 DEU: United Internet, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q2-Zahlen 07:30 DEU: ProSiebenSat1, Halbjahreszahlen (8.30 Pk) 07:30 DEU: SGL, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q2-zahlen 07:30 DEU: Scout24, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Renk, Q2-Zahlen (11.00 Analystencall) 07:30 DEU: Henkel, Halbjahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk) 07:30 DEU: Suss Mircotec, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Dürr AG, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: GFT, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Rheinmetall, Bericht zum 2. Quartal (detailliert) (14.00 Call) 07:50 DEU: Suss Microtec, Q2-Zahlen 08:00 DEU: OHB, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Diageo, Jahreszahlen und Strategie Update 08:00 GBR: Admiral, Halbjahreszahlen 08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen 08:30 JPN: Nintendo, Q1-Zahlen 08:30 JPN: Softbank, Q1-zahlen 09:00 DEU: KSB, Halbjahreszahlen 13:00 USA: ConocoPhillips, Q2-Zahlen 14:00 USA: Fox Corp, Q4-Zahlen 17:40 ITA: Generali Group, Halbjahreszahlen 22:00 USA: Lyft, Q2-Zahlen 22:00 USA: Airbnb, Q2-Zahlen 22:00 USA: American International Group, Q2-Zahlen 22:00 USA: ResMed, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 6/26 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 5/26 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 6/26 08:30 HUN: Industrieproduktion 6/26 09:00 CHE: Arbeitslosenquote 7/26 09:00 ESP: Industrieproduktion 6/26 10:00 ITA: Industrieproduktion 6/26 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 6/26 12:00 IRL: Arbeitslosenquote 7/26 14:30 USA: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Produktivität ex Agrar Q2/26 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: ISM Index Dienste 7/26 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Bundesverfassungsgericht entscheidet zu Fünf-Prozent-Hürde bei Bundestagswahl 2025 10:00 DEU: Pk Halbjahreszahlen 2026 der deutschen Luftverkehrswirtschaft Verband BDL 10:30 DEU: Pk Vorstellung Nabu-Kreuzfahrtranking 2026 Mit dem Ranking nimmt der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) auch in diesem Jahr die Klima- und Umweltbilanz der Kreuzfahrtbranche unter die Lupe. 13:30 DEU: Niedrigwasser-Spitzentreffen mit Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) + 15.00 Pressestatements

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