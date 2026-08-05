Taiwan startet zehntägiges Großmanöver - Erstmals Reporter eingebettet

Taipeh, 05. ⁠Aug (Reuters) - Taiwan hat am Mittwoch ein zehntägiges Großmanöver begonnen. Im Mittelpunkt der Übung steht die Fähigkeit der Kommandeure, flexibel auf unerwartete Aktionen des Gegners zu reagieren. Nach dem Befehl aus einem unterirdischen ‌Kommandozentrum in Taipeh wurden am Morgen Kampfflugzeuge auf Ausweichflugplätze verlegt und Marineeinheiten in Bewegung gesetzt, wie hochrangige Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters ⁠sagten. An ⁠der Übung sind auch mehr als 20.000 Reservisten beteiligt. In der Hauptstadt Taipeh übten sie auf einem Schulsportplatz den Umgang mit Mörsern.

Erstmals setzt Taiwan dabei auf Methoden nach US-Vorbild, bei denen untergeordnete Offiziere die erhaltenen Befehle vor ihren Vorgesetzten wiederholen müssen. ‌Dies soll sicherstellen, dass alle Beteiligten ‌die Absicht des Kommandos verstanden haben, hieß es aus Regierungskreisen. Neu ist auch die gezielte Drosselung des mobilen Internets, um die Kommunikation der ⁠Zivilbevölkerung bei knappen Ressourcen zu erproben. Zudem sollen erstmals Reporter in ‌die Truppe eingebettet werden, um ⁠den Informationsfluss im Kriegsfall und die Abwehr von Falschinformationen zu testen.

Mit dem Manöver reagiert Taiwan auf den wachsenden militärischen Druck Chinas. Die Regierung in Peking betrachtet die demokratische ‌Insel als Teil des eigenen ⁠Staatsgebiets und hat eine gewaltsame Eroberung ⁠nie ausgeschlossen. Die Übung konzentriert sich daher auf die Abwehr eines schnellen Angriffs, der Kommandozentralen, Häfen und Logistik lähmen könnte. Zudem werden Marinemanöver an der Pazifikküste geübt, um die für Taiwan lebenswichtigen Nachschublinien zu sichern.

"Dies ist keine Laborübung im luftleeren Raum mehr", sagte ein hochrangiger Vertreter des Verteidigungsministeriums. Die Übungen seien rauer geworden und sollten die realen Bedingungen eines ⁠Konflikts simulieren.

(Bericht von Yimou Lee, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)