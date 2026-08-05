Thomson Reuters hebt Umsatzprognose an

New York, ⁠05. Aug (Reuters) - Der kanadische Informations- und Technologiekonzern Thomson Reuters blickt nach Umsatz- und Gewinnzuwächsen im zweiten Quartal optimistischer auf das Gesamtjahr. Wie die Muttergesellschaft der Nachrichtenagentur Reuters ‌am Mittwoch mitteilte, stieg der Umsatz im Zeitraum April bis Juni um neun Prozent auf 1,95 Milliarden Dollar. ⁠Der bereinigte ⁠Gewinn pro Aktie legte 14 Prozent auf 99 Cent zu. Das übertraf die Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit einem Gewinn von 96 Cent je Anteilsschein gerechnet hatten. Im laufenden Jahr erwartet Thomson ‌Reuters nun ein organisches Umsatzwachstum von ‌rund acht Prozent, nachdem zuvor 7,5 bis acht Prozent angepeilt worden waren.

Um sich stärker auf das Digitalgeschäft und KI-Anwendungen zu ⁠konzentrieren, hatte Thomson Reuters im Juli den Verkauf von ‌51 Prozent seiner Print-Sparte an ⁠den Finanzinvestor KKR angekündigt. Im zweiten Halbjahr liege die Priorität auf dem Ausbau der Führungsrolle bei vertrauenswürdigen KI-Lösungen, sagte Konzernchef Steve Hasker. Thomson Reuters ‌macht mehr als 80 ⁠Prozent des Umsatzes mit Daten ⁠und Software für Juristen, Steuerexperten und Unternehmen. An der Börse stand die Aktie in diesem Jahr bislang unter Druck und hat rund 15 Prozent an Wert verloren. Investoren befürchten, dass neue KI-Anbieter wie Anthropic das Geschäftsmodell etablierter Daten- und Softwaredienstleister gefährden könnten.

(Bericht von Kenneth Li, geschrieben von Sabine Wollrab, redigiert von ⁠Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)