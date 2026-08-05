"Toy Story 5" schiebt Gewinn von Disney an - Mehr Besucher in Themenparks

Los Angeles, ⁠05. Aug (Reuters) - Der Film "Toy Story 5" hat dem US-Unterhaltungskonzern Disney im abgelaufenen Quartal einen überraschend hohen Gewinn beschert. Der Erfolg des Animationsfilms habe auch den Verkauf von Fanartikeln, die Nutzung des Streamingdienstes Disney+ ‌sowie die Besucherzahlen in den Themenparks angetrieben, sagte der im März angetretene Konzernchef Josh D'Amaro. Der bereinigte Gewinn pro Aktie ⁠stieg im ⁠Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 28 Prozent auf 2,06 Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten laut LSEG-Daten mit 1,86 Dollar gerechnet. Der Umsatz kletterte um sieben Prozent auf 25,2 Milliarden Dollar und verfehlte damit knapp die Markterwartungen von 25,4 ‌Milliarden Dollar. Die Disney-Aktie legte im vorbörslichen ‌US-Handel um 4,6 Prozent zu.

In der wichtigen Themenpark-Sparte stieg der Umsatz um zehn Prozent auf knapp zehn Milliarden Dollar. Die weltweiten Besucherzahlen ⁠legten um vier Prozent zu. Damit trotzte Disney den Sorgen von ‌Analysten, die nach schwächeren Zahlen des ⁠Konkurrenten Comcast in den Universal-Parks einen Rückgang befürchtet hatten. Der Betriebsgewinn der Sparte kletterte um 20 Prozent auf drei Milliarden Dollar.

In der Unterhaltungssparte, zu der auch das Filmgeschäft ‌und die Streamingdienste gehören, wuchs ⁠der Umsatz um sechs Prozent ⁠auf 11,3 Milliarden Dollar. Der Betriebsgewinn sprang hier um 64 Prozent auf fast 1,7 Milliarden Dollar.

Für das vierte Quartal stellte Disney einen operativen Gewinn von 4,9 Milliarden Dollar in Aussicht. Während der Konzern in den Themenparks weiterhin ein gesundes Wachstum erwartet, dürfte das schwache Einspielergebnis der Realverfilmung von "Moana" (in Deutschland als "Vaiana" bekannt) die Unterhaltungssparte belasten.

(Bericht von Dawn Chmielewski, geschrieben von Myria ⁠Mildenberger; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)