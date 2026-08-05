Trading-Chance Platin: Long-Chance

El Nino – das ENSO-Phänomen

Das Wetterphänomen El Niño – spanisch für „das Christkind“, da es gewöhnlich um die Weihnachtszeit vor der Südamerika-Küste seinen Höhepunkt erreicht – ist Teil eines der einflussreichsten natürlichen Klimazyklen unserer Erde. Wissenschaftlich wird dieses System als ENSO (El Niño-Southern Oscillation) bezeichnet. Es beschreibt ein komplexes Wechselspiel zwischen den Strömungen des Pazifischen Ozeans und den darüber liegenden Luftmassen der Atmosphäre, das in unregelmäßigen Abständen von zwei bis sieben Jahren das weltweite Wettergeschehen auf den Kopf stellt.

Die Entstehung des Phänomens

Um das Phänomen El Niño zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die normalen Verhältnisse im tropischen Pazifik. Im Regelzustand wehen die Südost-Passatwinde verlässlich von Ost nach West. Sie schieben das von der Sonne aufgeheizte Oberflächenwasser kontinuierlich vom amerikanischen Kontinent weg in Richtung Südostasien und Australien. Dadurch sammelt sich im westlichen Pazifik eine riesige Warmwasserblase an, während an der Westküste Südamerikas kaltes, nährstoffreiches Tiefenwasser nach oben strömt (Upwelling). Dieser kalte Humboldtstrom versorgt das dortige Ökosystem mit Nahrung und sorgt für fischreiche Gewässer.

Bei einem El-Niño-Ereignis bricht dieser stabile Mechanismus jedoch zusammen. Aus noch nicht vollständig geklärten Gründen schwächen sich die Passatwinde deutlich ab oder kehren sich stellenweise sogar um. Der Winddruck schwindet, wodurch das aufgestaute warme Wasser aus dem westlichen Pazifik wie eine riesige Welle zurück nach Osten an die Küsten von Peru und Ecuador schwappt. Das warme Oberflächenwasser unterbricht das Aufsteigen des kalten Tiefenwassers, was die physikalischen Strömungsverhältnisse im Pazifik grundlegend verändert.

Globale Auswirkungen auf Wetter und Klima

Die Verlagerung dieser gigantischen Wärmemengen im Ozean verändert die Luftströmungen in der gesamten Troposphäre und löst weltweite Kettenreaktionen aus. In Südamerika bringt El Niño gewaltige Regenmengen mit sich. Küstenregionen in Peru, Ecuador und Teilen Chiles, die sonst eher arid sind, erleben sintflutartige Regenfälle, die häufig zu Überschwemmungen und Erdrutschen führen. Gleichzeitig bricht durch das fehlende nährstoffreiche Kaltwasser die Fischereiwirtschaft vor Ort ein, weil das Planktonangebot schrumpft.

Am anderen Ende des Pazifiks kehrt sich der Effekt um: In Südostasien, Indonesien und Teilen Australiens führt das Fehlen des warmen Oberflächenwassers zu extremer Trockenheit. Langanhaltende Dürren, Ernteausfälle und verheerende Buschbrände sind die Folge. Doch die Fernwirkungen reichen weit über den pazifischen Raum hinaus. Das Phänomen kann die Hurrikansaison im Atlantik dämpfen, während es im östlichen Pazifik mehr Wirbelstürme begünstigt. Auch in Afrika und Lateinamerika verändern sich die Niederschlagsmuster spürbar. Da der Pazifik dem globalen Klimasystem während El Niño enorm viel Wärme zuführt, gehören Jahre mit ausgeprägtem El Niño regelmäßig zu den wärmsten jemals aufgezeichneten Jahren weltweit.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Das kühle Pendant: La Niña

Das Gegenstück zu diesem Phänomen ist La Niña („das Mädchen“). Man kann sich La Niña als eine extrem verstärkte Form des Normalzustands vorstellen. In solchen Phasen wehen die Passatwinde außergewöhnlich stark. Sie drücken noch mehr warmes Oberflächenwasser nach Westasien und Australien als üblich. Vor der Westküste Südamerikas verstärkt sich dadurch das Aufströmen des kalten Tiefenwassers massiv. Der östliche Äquatorialpazifik kühlt sich dabei stark ab.

Die klimatischen Folgen von La Niña sind spiegelbildlich zu denen von El Niño. In Australien, Indonesien und Teilen Südasiens kommt es zu überdurchschnittlich starken Niederschlägen und häufigen Überschwemmungen. An der Südamerikanischen Pazifikküste sowie im Süden der USA herrscht hingegen ungewöhnliche Dürre und Trockenheit. Anders als El Niño wirkt La Niña auf die globale Durchschnittstemperatur wie eine leichte Bremse und führt weltweit oft zu etwas kühleren Phasen, wenngleich das grundlegende Muster der globalen Erwärmung davon unberührt bleibt.

Auswirkungen von El Nino auf Platin

Die Übersicht auf unserer Wetter-Trading Masterclass zeigt, mit welcher Wahrscheinlichkeit die einzelnen Märkte während El Nino und La Nina steigen/fallen und in welcher Dimension. Hauptsächlich betroffen sind von diesen Wetter-Phänomenen die Agrar-Rohstoffe. Doch wie wir sehen, wirken sie sich auch signifikant auf Energie-Rohstoffe und Metalle aus.

In Südafrika kommt es durch El Nino und die damit verbundene Hitze zu Stromknappheit, da die Wasserkraft reduziert ist (Dürre = weniger Wasser). Da die Förderung von Platin ein energieintensiver Prozess ist, sind zeitweise Blackouts natürlich absolut fatal und wirken sich direkt auf das Angebot aus. In 65 Prozent der Fälle steigt der Platinpreis während El Nino. Im Durchschnitt sehen wir einen Anstieg von 12 Prozent. Zum Vergleich: In La Nina Phasen liegt die Anstiegswahrscheinlichkeit lediglich bei 40 Prozent und der durchschnittliche Anstieg beträgt ein Prozent (also quasi nichts).

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit

Während El Nino auf steigende Platin-Notierungen zu setzen ist aus statistischer Sicht eine sinnvolle Vorgehensweise. Der Gewinnvorteil ist groß und die Trefferquote bei etwa zwei Drittel. Für diese Trading-Chance haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

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Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1820, 1960 und 2200 USD

Unterstützungen: 1600 USD

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* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.