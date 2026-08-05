Türkisches Regierungsbündnis bringt Gesetz für Frieden mit PKK auf den Weg

Ankara, ⁠05. Aug (Reuters) - Die türkischen Regierungsparteien streben einen Friedensschluss mit der PKK an. Dazu haben sie am Mittwoch einen Gesetzentwurf ins Parlament eingebracht, der ‌den Weg für einen Frieden mit der Arbeiterpartei Kurdistans ebnen soll. Das Vorhaben sieht unter ⁠anderem vor, ⁠zahlreiche ehemalige Kämpfer vor Strafverfolgung zu schützen und Haftstrafen für verurteilte Mitglieder auszusetzen. Das Gesetz, das voraussichtlich noch in dieser Woche verabschiedet wird, soll die Rückkehr von möglicherweise ‌Tausenden im Nordirak befindlichen Ex-Kämpfern ‌in die Türkei erleichtern und damit dazu beitragen, den jahrzehntealten Konflikt beizulegen.

Die Entwaffnung der Gruppierung soll ⁠vom türkischen Geheimdienst MIT überprüft werden. Ein Komitee, ‌dem unter anderem der ⁠Vizepräsident, mehrere Minister sowie der MIT-Chef angehören, soll die Kapitulation der Kämpfer und die Waffenabgabe überwachen. Das Vorhaben ist ein ‌wichtiger Schritt zur ⁠Beendigung eines Aufstands, der seit ⁠1984 mehr als 40.000 Menschen das Leben gekostet, für tiefe innergesellschaftliche Spannungen gesorgt und Gewalt über die Grenzen hinweg bis in den Irak und nach Syrien geschürt hat.

(Bericht von Nevzat Devranoglu, Huseyin Hayatsever, bearbeitet von Kerstin DörrRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)