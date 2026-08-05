Drohnen-Zwischenfall am Flughafen Leipzig - Sprengstoffroboter im Einsatz

Berlin/Düsseldorf, 05. ⁠Aug (Reuters) - Die Sichtung eines unbekannten Flugobjekts und der Fund einer Drohne haben in der Nacht zum Mittwoch den Flugbetrieb am Flughafen Leipzig/Halle lahmgelegt. Zudem stieß eine Frachtmaschine nach dem Start mit einem unbekannten Objekt zusammen. Die Polizei in Leipzig teilte ‌mit, kurz vor Mitternacht sei ein unbekanntes Flugobjekt gesichtet worden, woraufhin der Flugbetrieb zwischenzeitlich komplett eingestellt wurde. Eine Piste sei weiterhin gesperrt. Einem Bericht ⁠der "Bild"-Zeitung zufolge handelte ⁠es sich bei dem am Boden gefundenen Objekt um eine Drohne mit Sprengstoff, die in unmittelbarer Nähe einer ukrainischen Frachtmaschine entdeckt wurde. Die "Bild"-Zeitung veröffentlichte Fotos, auf denen die Drohne und der Sprengstoff zu sehen sein sollen.

Der Polizei zufolge wurde das Objekt begutachtet, die Bundespolizei setzte dabei auch einen Sprengstoffroboter ‌ein. Der "Bild"-Zeitung zufolge war an der Drohne eine ‌Masse mit einem Zünder befestigt. Ein Test auf Nitrate sei positiv verlaufen, die Sicherheitsbehörden hätten das Material als sprengfähig identifiziert. Eine Explosion sei nur unterblieben, weil der Zünder ⁠defekt war und vermutlich zuvor abriss. Das Paket soll nun in einem Spezialbehälter ‌auf Spuren untersucht werden.

Infolge der Sperrung ⁠musste eine DHL-Frachtmaschine durchstarten. Einem Insider zufolge stieß sie kurz darauf rund sechs Kilometer vom Flughafen entfernt in 400 Metern Höhe mit einem unbekannten Gegenstand zusammen. Das Flugzeug konnte jedoch sicher in Hannover landen, ‌wo leichte Beschädigungen im Frontbereich festgestellt wurden. ⁠Die Polizei in Niedersachsen stuft den ⁠Vorfall laut "Bild" als Staatsschutzdelikt ein und schließt Sabotage nicht aus. Die Ermittlungen zu beiden Vorfällen würden im Zusammenhang geführt, hieß es.

Der Chef des Logistikkonzerns DHL, Tobias Meyer, sprach von einem Zwischenfall mit "durchaus spürbaren" betrieblichen Auswirkungen. Der Flugbetrieb im Nordbereich des Flughafens wurde um 1.55 Uhr wieder aufgenommen, die Südpiste blieb für Ermittlungsarbeiten gesperrt. Eine Passagiermaschine aus Mallorca wurde nach Nürnberg umgeleitet. Eine Flughafensprecherin teilte mit, der Frachtbereich sei räumlich vom Vorfeld für Passagiermaschinen ⁠getrennt.

(Bericht von Markus Wacket, Matthias Inverardi, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)