Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 des Kotierungsreglement (KR) Medienmitteilung

Michael Süss, Executive Chairman von Oerlikon, erklärte:

„Die starken Ergebnisse des ersten Halbjahrs bestätigen, dass sich Oerlikon in die richtige Richtung entwickelt. Einige unserer Märkte verzeichnen ein stetiges Wachstum, insbesondere die Bereiche Luftfahrt, Energie, Halbleiter und Verteidigung, während sich einzelne Märkte weiterhin verhalten entwickeln. Die Kombination aus unserer breiten Branchenaufstellung und -diversifizierung, unserer regionalen Präsenz und unserem Technologieangebot ermöglicht es uns, dieses Umfeld erfolgreich zu meistern. Auf Grundlage des starken Jahresauftakts und der verbesserten Visibilität für das zweite Halbjahr heben wir unsere Gesamtjahresprognose an. Wir freuen uns darauf, an unserem Capital Markets Day im September ein vertieftes Update zu unserer Strategie, unseren Wachstumschancen und unseren langfristigen finanziellen Ambitionen zu geben.“



Oerlikon Halbjahresüberblick 2026

Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Bestellungseingang von Oerlikon gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 bei konstanten Wechselkursen um 19% auf CHF 920 Millionen; der Umsatz erhöhte sich um 6,7% auf CHF 790 Millionen.

Die ersten sechs Monate waren von einem fragmentierten geopolitischen Umfeld mit anhaltenden Handelsspannungen, fortdauernden regionalen Konflikten und politischer Unsicherheit geprägt. Diese Situation wirkte sich weiterhin auf Lieferketten und gewisse Kundenentscheidungen aus.

Trotz dieses anspruchsvollen Umfelds trugen die Aktivitäten in der Luftfahrt, der Energieerzeugung und der Allgemeinen Industrie weiterhin zum Wachstum von Bestellungen und Umsatz bei, unterstützt durch höhere Volumina und gestiegene Preise für kritische Mineralien; die Entwicklung im Automobilbereich wirkte dem teilweise entgegen. Der Luxusgüterbereich blieb auf vergleichbarer Basis stabil.

Das operative EBITDA belief sich auf CHF 156 Millionen beziehungsweise 19,7% des Umsatzes. Unterstützend wirkten sich die positiven Effekte aus Standortoptimierungen und den 2025 eingeleiteten Kostensenkungsmassnahmen, ein günstiger Mixeffekt sowie die Neubewertung der Lagerbestände infolge höherer Rohstoffpreise aus. Der Reingewinn für das erste Halbjahr erreichte CHF 328 Millionen, einschliesslich des Gewinns aus der Veräusserung von Barmag. Darüber hinaus setzte Oerlikon den Schuldenabbau erfolgreich fort und erreichte Ende H1’26 ein Verhältnis von Nettoverschuldung zu operativem EBITDA von 2,5x. Damit wurde das Jahresen ziel bereits sechs Monate früher als geplant erreicht.

Update zum Ausblick 2026

Nach einem starken ersten Halbjahr und zunehmender Visibilität für den weiteren Jahresverlauf hebt Oerlikon die Gesamtjahresprognose an. Oerlikon erwartet nun, dass der Gesamtjahresumsatz bei konstanten Wechselkursen um einen mittleren einstelligen Prozentwert steigt (zuvor Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich) und dass die operative EBITDA-Marge in einer Bandbreite von 18,5% - 19,5% liegt (zuvor ~17,5%), unter der Annahme, dass die Preise für Wolfram und Yttrium weitgehend auf dem aktuellen Niveau stabil bleiben.

Segmentinformationen

Nach Abschluss der Veräusserung von Barmag im Februar 2026 hat Oerlikon eine Segmentberichterstattungsstruktur eingeführt, die das fokussierte Portfolio des Unternehmens widerspiegelt. Die Berichterstattung ist nun in drei Segmente gegliedert: Coating Services, Materials & Equipment und Components.

CHF Millionen Oerlikon2 Coating Services Materials & Equipment Components H1 2026 H1 2025 H1 2026 H1 2025 H1 2026 H1 2025 H1 2026 H1 2025 Bestellungseingang 920 826 306 307 387 279 227 240 Umsatz 790 786 303 306 265 238 222 242 Organisches Umsatzwachstum1 6.7% 5.5% 19.7% -4.4% Operatives EBITDA 156 131 57 56 66 43 26 30 Operative EBITDA-Marge 19.7% 16.7% 18.8%3 18.0%3 23.8%3 16.9%3 11.9%3 12.4%3 Operatives EBIT 78 46 27 23 52 28 -3 -1 Operative EBIT-Marge 9.8% 5.8% 8.9%3 7.5%3 18.9%3 11.3%3 -1.4%3 -0.3%3

1 Bereinigt um Wechselkursänderungen; im Vergleichszeitraum ergab sich kein Effekt aus Fusionen und Übernahmen 2 Einschliesslich Übrige 3 Die operative EBITDA-Marge und die operative EBIT-Marge berechnet auf Basis des Gesamtumsatzes einschliesslich konzerninterner Umsätze

Im Segment Coating Services, das die Beschichtungsserviceaktivitäten von Oerlikon umfasst, blieben die Marktbedingungen uneinheitlich. Das Umsatzwachstum in Europa, APAC und den Americas wurde durch negativen Währungseinfluss ausgeglichen. Die Profitabilität verbesserte sich dank eines günstigen Mixes, operativer Hebelwirkung und Kosteneffizienzmassnahmen.

Im Segment Materials & Equipment, das die Herstellung von Beschichtungssystemen, die damit verbundenen Aftermarket-Services und Advanced Materials umfasst, blieb der Bestellungseingang stark, da Kunden angesichts von Handelsspannungen und höheren Rohstoffpreisen weiterhin die Versorgung mit bestimmten kritischen Mineralien sichern. Das Umsatzwachstum wurde hauptsächlich durch Materialien getragen, während im Geschäftsfeld Equipment weiterhin Bestellungen gesichert wurden.

Im Segment Components, das die Herstellung von Präzisionsteilen umfasst, belastete die geringere Aktivität im Automobilbereich die Gesamtperformance des Segments. Davon war beispielsweise HRSflow betroffen, da aufgrund der anhaltenden Unsicherheit auf den Automobilmärkten weniger neue Fahrzeugmodelle auf den Markt kamen. Die Aktivitäten im Luxusgüterbereich stabilisierten sich gegenüber dem Vorjahr; die Profitabilität wurde durch die im Jahr 2025 umgesetzten Restrukturierungsmassnahmen unterstützt.

Weitere Informationen

Um an der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen heute um 10:00 Uhr MESZ teilzunehmen, klicken Sie bitte auf diesen Link, um dem Webcast beizutreten. Wenn Sie Fragen stellen möchten, wählen Sie sich bitte ein.

Land Gebührenpflichtige lokale Einwahlnummern Schweiz +41 58 310 50 00 Grossbritannien +44 203 059 58 63 USA +1 631 570 56 13 HD Web Phone TM Click Here

Der Halbjahresbericht 2026 ist auf Englisch unter http://www.oerlikon.com/interimreport-2026 verfügbar. Die Medienmitteilung ist unter www.oerlikon.com/ir und www.oerlikon.com/pressreleases verfügbar.

Über Oerlikon

Oerlikon (SIX: OERL) ist weltweit führend im Bereich der Oberflächentechnologien und Advanced Materials. Mit einem einzigartigen Portfolio, das Oberflächentechnologie, Hochleistungswerkstoffe, Beschichtungsanlagen und Komponenten umfasst, verbessern wir Produkte hinsichtlich Leistung, Effizienz und Nachhaltigkeit. Oerlikon bedient eine Vielzahl von Branchen, von der Luft- und Raumfahrt, über Automobilbau, Energiewirtschaft und Medizintechnik bis hin zu Luxusgütern, Halbleitern und Werkzeugen. Mit Hauptsitz in Pfäffikon, Schweiz, ist Oerlikon in 38 Ländern mit etwa 10.000 Mitarbeitenden tätig. Im Jahr 2025 erzielte Oerlikon einen Umsatz von CHF 1,6 Mrd.