AKTIE IM FOKUS: Aurubis gefragt - Händler: starke Quartalszahlen

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aurubis könnten am Donnerstag nach Quartalszahlen ihren jüngsten Aufschwung fortsetzen. Auf der Handelsplattform Tradegate stieg ihr Kurs im Vergleich zum Xetra-Schluss um gut 2 Prozent auf 195,90 Euro.

Die Hamburger Kupferhütte rechnet nach deutlichen Zuwächsen im abgelaufenen Jahresviertel für das Geschäftsjahr (Ende September) nun mit einem operativen Vorsteuergewinn am oberen Ende der bestätigten Prognosespanne von 425 bis 525 Millionen Euro. Ein Händler bezeichnete die Quartalszahlen in einer ersten Reaktion als stark. Gleichwohl seien die Aktien zuletzt schon recht gut gelaufen.

Bis zum Handelsschluss am Mittwoch hatten die Aktien allein 2026 rund 54 Prozent gewonnen, wenngleich sie zuletzt etwas vom im Juni erreichten Rekordhoch von 225 Euro zurückgekommen und dabei bis Anfang Juli auf gut 163 Euro gefallen waren. Seither zog der Kurs wieder an./mis/jha/

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