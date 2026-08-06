AKTIE IM FOKUS: Deutsche Telekom vorbörslich fest nach Zahlen und Aktienrückkauf

dpa-AFX · Uhr
Thema: Infrastruktur
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Telekom haben am Donnerstag im vorbörslichen Handel mit einem klaren Kursanstieg auf Geschäftszahlen und mehr Aktienrückkäufe reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen sie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zuletzt um 2,5 Prozent auf 28,10 Euro. Damit würden sie den Vortagesverlust im Xetra-Handel von rund anderthalb Prozent mehr als wettmachen und sich dem höchsten Stand seit Mitte Juni bei 28,55 Euro nähern.

Im zweiten Quartal profitierte die Telekom weiter vom Wachstum der US-Tochter T-Mobile US und erhöhte ihren Barmittel-Ausblick für das Gesamtjahr. Im zweiten Quartal kletterte der Umsatz um gut vier Prozent nach oben. Dies liegt im Rahmen der Markterwartungen. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda AL) legte um 7,5 Prozent zu. Experten hatten hier einen Tick weniger erwartet. Das Unternehmen weitet zudem das Aktienrückkaufprogramm deutlich aus./edh/jha/

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