AKTIE IM FOKUS: Scout24 rutscht ab - Jüngster Seitwärtstrend hat Bestand

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Scout24-Aktien sind am Donnerstag nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen deutlich abgerutscht. Auf dem letzten Platz im Dax verloren sie zuletzt fast 7 Prozent auf 71,10 Euro.

Damit bleiben sie im Seitwärtstrend seit April, in dem auf der Unterseite Kurse um 67 Euro stützen, nach oben sich jedoch bei 80 Euro Widerstand zeigt.

Das Zahlenwerk des Internetportal-Betreibers decke sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Annick Maas vom US-Analysehaus Bernstein Research.

Die Zahl privater Nutzer der Internet-Plattformen sei jedoch hinter der Markterwartung zurückgeblieben./ajx/mis/zb

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