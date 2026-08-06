Renk und Hensoldt stark - Rheinmetall ohne klare Richtung

Im deutschen Rüstungssektor haben am Donnerstag die im MDax notierten Anteile von Renk und Hensoldt deutlich zugelegt. Die Rheinmetall-Papiere im Dax verhielten sich zögerlich.

Der Panzergetriebehersteller Renk hatte mit seinen aktuellen Geschäftszahlen die Erwartungen erfüllt und verzeichnet einen Rekordauftragseingang. Zuletzt gewannen die Papiere 5,8 Prozent und könnten den Abwärtstrend seit Januar überwinden.

Die Titel des Rüstungselektronikherstellers Hensoldt zogen um 2,9 Prozent an und trotzten einer gestrichenen Kaufempfehlung von Jefferies. Sie kommen nun aber in den Bereich des Kurswiderstands um die 90 Euro.

Der Rheinmetall-Aktienkurs tat sich schwer mit der Richtungssuche und schwankte zwischen Gewinnen und Verlusten. Zuletzt stand der Kurs knapp im Plus. Rheinmetall hatte nach dem Stopp des milliardenschweren F126-Fregattenprojekts durch das Verteidigungsministerium wie erwartet den Umsatzausblick für das laufende Jahr gesenkt. Die Titel hatten jüngst ihren Abwärtstrend seit Januar geknackt und sich von Kursen etwas über 900 Euro bis auf 1.200 Euro deutlich erholt.

Die neuen Ziele seien auf den ersten Blick möglicherweise enttäuschend, schrieb UBS-Analyst Sven Weier zu Rheinmetall. Sie seien aber wohl nur Ausdruck einer konservativeren Planung. Wenn er die entscheidenden Faktoren addiere, komme er auf ein vergleichbares Umsatzpotenzial wie bisher, ergänzte Weier.

JPMorgan-Experte David Perry rechnet dagegen mit moderat sinkenden Umsatzschätzungen für 2026. Er hob außerdem das neue Auftragsziel hervor: Beim Auftragsbestand erwarte der Rüstungskonzern im laufenden Jahr mittlerweile nur noch einen Wert über 100 Milliarden Euro, nachdem zuvor rund 135 Milliarden Euro angepeilt waren. In diesem Auftragsbestand sind verbindliche Aufträge und Rahmenverträge enthalten.