AKTIEN IM FOKUS: Deutsche Rüstungswerte unter Druck - Quartalszahlen, Abstufung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Rüstungsaktien dürften Anleger am Donnerstag überwiegend meiden. Vor allem Rheinmetall nach einer gesenkten Umsatzprognose und Hensoldt nach einer Abstufung verloren vorbörslich auf Tradegate deutlich gegenüber dem Xetra-Schluss.

So standen Rheinmetall-Papiere 1,7 Prozent tiefer, bei Hensoldt belief sich das Minus auf 2,9 Prozent. Renk-Aktien kamen nach Zahlen mit minus 0,1 Prozent glimpflich davon. Der Panzergetriebehersteller erfüllte die Erwartungen und verzeichnet einen Rekordauftragseingang.

Rheinmetall senkte nach dem Stopp des milliardenschweren F126-Fregattenprojekts durch das Verteidigungsministerium wie erwartet den Umsatzausblick für das laufende Jahr. Die Titel hatten jüngst ihren Abwärtstrend seit Januar geknackt und sich von Kursen etwas über 900 Euro bis auf 1.200 Euro deutlich erholt. Die Auftragslage im zweiten Halbjahr steht nun im Blick.

Bei den Aktien von Hensoldt erweist sich der Widerstand im Bereich der 90 Euro-Marke als zäh, erst recht nach der aktuellen Abstufung durch das Analysehaus Jefferies von "Buy" auf "Hold". Nach einem weiteren Quartal mit starker Geschäftsentwicklung beurteilt Experte Ben Brown die Fundamentaldaten des Rüstungselektronikkonzerns weiterhin positiv.

Da die Papiere jedoch mit einem nahezu rekordhohen Aufschlag gegenüber dem europäischen Verteidigungssektor notierten und wichtige Kursimpulse eher gegen Jahresende zu erwarten seien, dürfte das Risiko/Ertrags-Verhältnis nun ausbalancierter sein, hieß es./ajx/zb