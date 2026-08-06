Amazon nach den Zahlen: KI-Boom, AWS-Wachstum – jetzt noch einsteigen?









AAmazon ist längst viel mehr als nur der größte Onlinehändler der Welt. Aus einem kleinen Online-Buchhandel entwickelte Jeff Bezos einen globalen Technologiekonzern, der heute E-Commerce, Streaming, Werbung, Logistik und Cloud-Computing miteinander verbindet. Doch welche Geschäftsbereiche treiben das Wachstum aktuell wirklich an – und kann Amazon seine beeindruckende Erfolgsgeschichte auch in der KI-Ära fortsetzen?





Besonders im Fokus steht Amazon Web Services. AWS gehört zu den weltweit führenden Cloud-Plattformen und liefert einen entscheidenden Anteil am operativen Gewinn des Konzerns. Gleichzeitig investiert Amazon Milliarden in neue Rechenzentren, eigene KI-Chips und generative KI-Lösungen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Anthropic will sich der Konzern als einer der wichtigsten Infrastrukturpartner der weltweiten KI-Revolution positionieren.





Auch der klassische Onlinehandel bleibt ein zentraler Wachstumsmotor. Amazon Marketplace, das Prime-Abonnement, Prime Video und das stark expandierende Werbegeschäft sorgen für zusätzliche Einnahmen. Gleichzeitig sollen Automatisierung, Robotik und eine effizientere Logistik die Kosten senken und die Margen verbessern. Damit steht Amazon heute auf mehreren starken Säulen und gehört weiterhin zu den wertvollsten und einflussreichsten Technologieunternehmen der Wall Street.





Doch konnten die Zahlen zum zweiten Quartal die hohen Erwartungen der Anleger erfüllen? Wie entwickelten sich Umsatz, Gewinn, AWS und das Werbegeschäft – und welchen Ausblick gab das Management für die kommenden Monate? Im Video analysieren wir die aktuellen Quartalszahlen, die wichtigsten Wachstumstreiber und den Chart der Amazon-Aktie, die erst in dieser Woche ein neues Allzeithoch erreicht hat. Ist die Aktie nach der Rallye weiterhin ein Kauf oder droht nun eine größere Korrektur?









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