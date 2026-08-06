ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Beiersdorf auf 'Underweight' - Ziel 68 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 70 auf 68 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Probleme der Kernmarke Niveau erschienen langwieriger, belastender für die Konzernmarge und schwieriger lösbar als es der Markt bislang einpreise, schrieb Warren Ackerman am Donnerstag. Die vom Management propagierte Margenstabilität im Jahr 2027 sei alles andere als gesetzt. Derweil deute wenig auf anziehende Absatzvolumina hin. Die Bewertung der Aktien bleibe trotz allem anspruchsvoll./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Beiersdorf
Barclays
Barclays ADR

Das könnte dich auch interessieren

16-Prozent-Kursrutsch
Zalando passt Jahresprognose an - Aktie gibt kräftig nach04. Aug. · dpa-AFX
Zalando passt Jahresprognose an - Aktie gibt kräftig nach
Aktien New York Ausblick
Dow Jones steuert weiteren Rekord an - Caterpillar-Aktie stark04. Aug. · dpa-AFX
Der Eingang der New Yorker Börse NYSE
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werden03. Aug. · Acatis
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrend30. Juli · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen