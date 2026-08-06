ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Rational nach Zahlen auf 'Outperform'

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NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1050 Euro belassen. Analyst Philippe Lorrain attestierte dem Großküchenausrüster in einer ersten Reaktion am Donnerstag ein solides Quartal. Das operative Ergebnis (Ebit) und das Nettoergebnis hätten die Konsensschätzungen um vier respektive drei Prozent übertroffen./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:08 / UTC

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