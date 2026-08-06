ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Deutsche Telekom auf 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
Thema: Infrastruktur
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das zweite Quartal sei beruhigend verlaufen, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob vor allem die Anhebung der Ziele für Aktienrückkäufe und den freien Barmittelzufluss im laufenden Jahr positiv hervor./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 09:56 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Deutsche Telekom nach Zahlen auf 'Overweight'gestern, 09:19 Uhr · dpa-AFX
AKTIE IM FOKUS: Deutsche Telekom vorbörslich fest nach Zahlen und Aktienrückkaufgestern, 06:39 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Kupfer- und AluminiumaktienLohnt es noch, in den Metallboom zu investieren?heute, 13:00 Uhr · onvista
Hedgefonds kollabierte fastDiese Aktien steckten im Portfolio des „KI-Nostradamus“gestern, 14:15 Uhr · onvista