ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Generali auf 'Buy' - Ziel 28,50 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Der italienische Versicherer habe die Erwartungen moderat übertroffen, schrieb Philip Kett in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Resultate offenbarten darüber hinaus auch eine interessantere Entwicklung. Denn sie widerlegten teilweise das Argument der Pessimisten, wonach sich Preisanstiege und Umsatzwachstum rasch verlangsamten, während die anhaltende Inflation dazu führe, dass die kombinierte Schaden-Kosten-Quote wegen Kundenabwanderungen kurz davor stehe, ihren Rentabilitätshöchststand zu erreichen./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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