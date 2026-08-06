ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 109 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Ein extrem starker Auftragseingang schaffe Berechenbarkeit mit Blick auf das kommende Geschäftsjahr des Hightech-Unternehmens, schrieb Janardan Menon in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Im Vergleich zum Vorquartal sei der Auftragseingang um drei Viertel gestiegen, nicht zuletzt dank eines Großauftrags aus Taiwan./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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