ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für PVA Tepla auf 47 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla nach Geschäftszahlen von 48 auf 47 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem Technologieunternehmen liege das Problem nicht in der Nachfrage, sondern in der Umsetzung, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Der gut gefüllte Auftragsbestand, der steigende Auftragseingang und die vollständig ausgelasteten Kapazitäten im Bereich Messtechnik sorgten zwar für zunehmende Planungssicherheit, doch mehr als 60 Prozent des operativen Gewinns für 2026 müssten noch im vierten Quartal erwirtschaftet werden./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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