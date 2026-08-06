ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Commerzbank auf 38 Euro - 'Neutral'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 37 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzung für den bereinigten Gewinn je Aktie des Finanzhauses in diesem Jahr moderat erhöht, schrieb Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechne nun mit etwas höheren Erträgen und niedrigeren Kosten./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 20:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 20:37 / BST
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