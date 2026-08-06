ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Fresenius auf 55,20 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius von 56,60 auf 55,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. David Adlington lobte am Mittwoch in seinem Resümee zum Quartalsbericht ordentliche Aussichten für das zweite Halbjahr bei einem attraktiven Bewertungsniveau der Aktien./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------