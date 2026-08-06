APA ots news: 40 Grad im Tal, 14 Grad am Berg: Warum dichte Messnetze für...

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APA ots news: 40 Grad im Tal, 14 Grad am Berg: Warum dichte Messnetze für die Hitzebelastung immer wichtiger werden.

Wien (APA-ots) - Am Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle registrierte das  
Wettermessnetz 
von Drei Wetter am 4. August um 17:00 40°C in Herzogenburg und 
zeitgleich 14°C am Gaislachkogel in Tirol auf 3.049 Metern Seehöhe. 
Auf halber Höhe, in Lech und Zürs sowie am Seefelder Joch, pendelten 
die Werte um 20°C. In den Tälern und im Flachland  von Vorarlberg 
über das Inntal und das Grazer Becken bis nach Ober- und 
Niederösterreich sowie ins Burgenland  lagen die Temperaturen fast 
flächendeckend über 35°C. 

Diese Messungen zeigen eindrucksvoll, wie stark Temperaturen 
innerhalb Österreichs variieren können. Gleichzeitig unterstreichen 
sie eine zunehmend diskutierte Frage: Wie gut bilden Wettermessungen 
die tatsächliche Hitzebelastung der Bevölkerung ab? 

Eine Differenz von 26 Grad, am selben Tag, im selben Land. 
Sichtbar wird das nur, weil das Drei Wetter-Netz nicht nur an wenigen 
zentralen Punkten misst, sondern über viele Stationen quer durch 
unterschiedliche Höhenlagen und Regionen Österreichs verteilt ist  
von Tallagen bis zum Gipfel, von der Stadt bis zum Land, mit dem 
Ziel, das Netz in den kommenden Jahren auf rund 1.000 Stationen in 
ganz Österreich auszubauen. 

Die Bedeutung dichter Messnetze wird derzeit heftig diskutiert. 
In Salzburg wiesen Stadtklimatologen unlängst darauf hin, dass 
offizielle Wetterstationen aus Gründen der internationalen 
Vergleichbarkeit häufig auf Freiflächen außerhalb dicht verbauter 
Stadtgebiete stehen und dadurch die tatsächliche Hitzebelastung 
vieler Bewohner:innen insbesondere in warmen Nächten nicht 
vollständig abbilden können. 
Genau hier setzt Drei Wetter an: Das österreichweite Messnetz des 
Telekom-Komplettanbieters Drei erfasst Wetterdaten in 
unterschiedlichen Höhenlagen, Siedlungsstrukturen und Mikroklimata. 
Dadurch werden Temperaturunterschiede sichtbar, die für die 
Lebensrealität der Bevölkerung entscheidend sind. 

Zwtl.: Starke Unterschiede auch innerhalb Wiens 

Wie relevant solche lokalen Unterschiede sind, zeigen die 
Messungen von Drei Wetter in Wien. In der Nacht auf den 5. August 
sank die Temperatur in Floridsdorf lediglich auf rund 24°C, während 
es in Penzing auf etwa 19°C abkühlte. Fünf Grad Unterschied innerhalb 
derselben Stadt verdeutlichen den städtischen Wärmeinseleffekt: Dicht 
verbaute und versiegelte Gebiete speichern Wärme und kühlen deutlich 
langsamer aus als grünere Stadtteile. 

"Für die Gesundheit der Menschen ist nicht nur die 
Höchsttemperatur am Tag entscheidend. Besonders wichtig sind 
ausreichend kühle Nächte, damit sich der Körper von Hitzeperioden 
erholen kann. Dafür braucht es Messungen genau dort, wo Menschen 
wohnen und arbeiten", so Drei Wetter Metereologe Johannes Fleisch . 

Ob zwischen Herzogenburg und dem Gaislachkogel oder zwischen zwei 
Wiener Gemeindebezirken: Die aktuelle Hitzewelle zeigt, dass Wetter 
und Hitzebelastung auf kleinem Raum stark variieren können. Mit dem 
Ausbau auf rund 1.000 hochmoderne Mess-Stationen schafft Drei Wetter 
die Grundlage für ein österreichweit einzigartiges Bild der 
tatsächlichen Wetter- und Hitzesituation vor Ort sowie für noch 
präzisere lokale Prognosen. 

Über Drei Wetter. 
Mit Drei Wetter schafft Drei gemeinsam mit dem renommierten 
Wetterexperten Jörg Kachelmann und der auf digitale Fernmessungen 
spezialisierten Metrilog Data Services GmbH einen neuen 
Qualitätsstandard für Wetterprodukte. Ziel des Projekts ist eine 
Daseinsvorsorge für alle Menschen in Österreich durch eine 
frühzeitige, präzise und verlässliche Versorgung mit relevanten 
Wetterinformationen. Drei baut aktuell das modernste und dichteste 
Wettermessnetz Österreichs auf - mit rund 1.000 professionellen 
Wetterstationen. Durch die Kombination meteorologischer Expertise, 
technologischer Infrastruktur und intelligenter Produkte ermöglicht 
Drei Wetter Prognosen, die flächendeckend, lokal relevant und für 
alle nutzbar sind. Mehr auf www.drei.at/wetter 

Über Drei. 
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von 
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division 
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 
2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in 
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, 
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten 
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem 
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei 
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich 
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten 
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei 
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs 
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit 
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing 
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste 
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Drei Österreich 
   Tom Tesch 
   Telefon: 066066033701 
   E-Mail: tom.tesch@drei.com 
   Website: https://www.drei.at/presse 

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