Aumovio will überschüssige Mittel für Aktienrückkäufe ausgeben
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Aumovio will künftig freie Finanzmittel nach Dividendenzahlungen und nach Ausgaben für Zukäufe in Aktienrückkäufe stecken. Die neue Kapitalallokationsstrategie ziele darauf ab, Aktionäre angemessen am Unternehmenserfolg zu beteiligen, hieß es am Donnerstag vom MDax -Unternehmen aus Frankfurt. Details werden im Laufe des Vormittags erwartet. Aumovio hatte sich bisher lediglich zum Ziel gesetzt, mittelfristig 10 bis 30 Prozent des Nettogewinns als Dividende auszuzahlen. Die vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal sowie die Ende Juli gesenkte Jahresprognose bestätigte das Unternehmen./men/mis
Das könnte dich auch interessieren
Auto- und IndustriezuliefererSchaeffler steigert Ergebnis und will mehr sparen - Aktie gefragtgestern, 09:08 Uhr · dpa-AFX
Jahresprognose bestätigtSchaeffler steigert operativen Gewinn wie erwartetgestern, 05:53 Uhr · dpa-AFX
Auto- und IndustriezuliefererSchaeffler steigert Ergebnis und will mehr sparengestern, 14:29 Uhr · dpa-AFX
Schaeffler will in Deutschland weiter sparen - Altersteilzeit ausgeweitetgestern, 06:24 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Bedrohung durch Künstliche IntelligenzDiese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrend30. Juli · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista