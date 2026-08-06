Bilger erwägt wegen Niedrigwasser Lkw-Fahrten an Sonntagen

Berlin, 06. Aug (Reuters) - ⁠Der neue Bundesverkehrsminister Steffen Bilger denkt angesichts des historischen Niedrigwassers im Rhein über alternative Transportmöglichkeiten nach. In mehreren Interviews brachte der CDU-Politiker am Donnerstag eine zumindest zeitlich befristete Aufhebung des Fahrverbots für Lkw an Sonn- und Feiertagen ins Spiel. "Wenn der Verkehr auf der Wasserstraße Rhein komplett zum Erliegen kommen sollte, dann ‌müssen wir schauen, wie wir auf die Straße oder auf die Schiene ausweichen können", sagte er der "Bild"-Zeitung. Auch mit der Bahn sei die Regierung im Gespräch. Zwar gebe es derzeit noch ⁠keine Versorgungsengpässe, die ⁠Gefahr bestehe aber. Dem Sender Phoenix sagte Bilger, es brauche kurzfristige Lösungen, um Transporte auf Straße und Schiene zu verlagern. Mittelfristig könne auch der Umbau von Schiffen und Fahrrinnen ein Ausweg sein.

Bilger hat für Donnerstagnachmittag vor allem Vertreter der Industrie und der Logistikbranche zu einem Spitzengespräch nach Bonn geladen. Der Nachrichtenagentur Reuters hatte er diese Woche gesagt, die Situation am Rhein sei ungewöhnlich früh ‌im Jahr schon sehr angespannt. Es solle bei dem Krisentreffen ‌um kurz-, aber auch langfristige Maßnahmen gehen.

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) warb für Investitionen, um die Infrastruktur widerstandsfähiger zu machen. "Wir können nicht nur auf Regen hoffen - und Regentanz ist keine Strategie", so DIHK-Experte Dirk Binding. Der ⁠Bund müsse seine Wasserstraßen besser an Niedrigwasserphasen anpassen, um die Folgen für die Wirtschaft zu verringern. Die ‌Verlagerung auf die Schiene und die Straße sei ⁠meist keine echte Alternative. "Wenn die durchschnittlichen Frachtkapazitäten wegen der niedrigen Pegelstände beispielsweise am Rhein um 25 Prozent sinken, werden hierdurch knapp drei Millionen Tonnen Güter weniger pro Monat transportiert. Das entspricht knapp 120.000 Lkw-Ladungen. Diese Kapazitäten haben wir weder bei den Lkw noch bei den ‌Fahrern."

Das bestätigte auch der Bundesverband Güterkraftverkehr und Logistik. "Die ⁠Fahrer müssten dann stattdessen an anderen Tagen den ⁠Lkw stehen lassen, um die mit hohen Bußgeldern versehenen Vorgaben der Lenk- und Ruhezeitenverordnung einzuhalten", sagte Verbandschef Dirk Engelhardt der "Rheinischen Post". Außerdem fehlten mehr als 100.000 Fahrer.

Der Rhein-Pegelstand auf der für die Schifffahrt wichtigen Engstelle Kaub ist am Mittwoch bis auf 17 Zentimeter gefallen - der geringste jemals dort gemessene Wasserstand. Die eigentliche Fahrrinnentiefe liegt nur noch bei etwa 130 Zentimetern. Schiffe können deshalb teils nur mit einem Sechstel der üblichen Fracht beladen werden. Händlern zufolge sind die Kosten für den Transport mit Tanker- und Binnenschiffen von Rotterdam nach Karlsruhe zuletzt auf rund 150 ⁠bis 160 Euro pro Tonne gestiegen, verglichen mit 45 Euro Ende Juni.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)