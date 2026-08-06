Bilger reagiert auf Niedrigwasser - Lkw und Güterzüge sollen helfen

Berlin/Bonn, 06. Aug (Reuters) - Der ⁠neue Bundesverkehrsminister Steffen Bilger will angesichts des extremen Niedrigwassers an Rhein und Donau Konsequenzen ziehen. Nach einem Spitzentreffen mit der Industrie und Logistikbranche am Donnerstag in Bonn sagte der CDU-Politiker, Ziel sei es, mehr Transporte auf Lkw und Güterzüge zu verlagern. Dafür soll auch das Fahrverbot für Lkw an Sonn- und Feiertagen ausgesetzt werden. Außerdem müssten Schiffe verstärkt umgerüstet werden, um sie auch bei Niedrigwasser gut nutzen zu können. Insgesamt sollen die Wasserwege ‌ausgebaut werden.

"Die Lage bleibt herausfordernd", sagte Bilger nach dem 90-minütigen Treffen. Das Niedrigwasser sei dieses Jahr ungewöhnlich früh und extrem. Die Gütertochter der Deutschen Bahn, DB Cargo, habe zugesagt, trotz umfangreicher Baustellen im Rheinland zusätzliche Kapazitäten zu organisieren. Dank des neuen Infrastruktur-Zukunftsgesetzes könne der ⁠Ausbau von Wasserstraßen beschleunigt ⁠werden, was beispielsweise bei der Beseitigung von Engpässen am Mittelrhein helfen werde.

Ein Bahn-Sprecher sagte auf Anfrage, DB Cargo sei im ständigen Dialog mit Kunden, die vom Niedrigwasser betroffen seien. Es werde nach pragmatischen Lösungen gesucht. Vor allem gebe es eine hohe Nachfrage nach Kohletransporten. Die Infrastruktur-Tochter der Bahn werde einen Sonderkoordinator Niedrigwasser einsetzen. "Dieser steuert und blickt großräumig auf die entsprechenden Nord-Süd-Verkehre." Das Cargo-Geschäft auf der Schiene läuft in der Regel über langfristige Verträge.

LKW-FAHRER FEHLEN

Die Verkehrsminister der Länder tagten am Donnerstag ebenfalls, auch zum Niedrigwasser. Bilger sagte, er werde sehr kurzfristig mit den Ländern reden. Er nehme eine große Bereitschaft wahr, so lange wie erforderlich mehr Lkw-Verkehr ‌an Sonn- und Feiertagen zu ermöglichen. "Das Ziel wäre, dass wir sehr schnell zu dieser ‌Verständigung kommen. Ich gehe davon aus, dass wir das auch sehr zeitnah hinbekommen."

Ob die Maßnahme am Ende für Entspannung sorgt, ist aber aus Sicht des Bundesverbands Güterkraftverkehr und Logistik (BGL) nicht ausgemacht. "Die Fahrer müssten dann stattdessen an anderen Tagen den Lkw stehen lassen, um die mit hohen Bußgeldern versehenen Vorgaben der Lenk- ⁠und Ruhezeitenverordnung einzuhalten", sagte Verbandschef Dirk Engelhardt der "Rheinischen Post". Außerdem fehlten mehr als 100.000 Fahrer.

Der Rhein-Pegelstand auf der für die Schifffahrt wichtigen Engstelle ‌Kaub ist am Mittwoch bis auf 17 Zentimeter gefallen - der geringste jemals ⁠dort gemessene Wasserstand. Die eigentliche Fahrrinnentiefe liegt nur noch bei etwa 130 Zentimetern. Schiffe können deshalb teils nur mit einem Sechstel der üblichen Fracht beladen werden. Händlern zufolge sind die Kosten für den Transport mit Tanker- und Binnenschiffen von Rotterdam nach Karlsruhe zuletzt auf rund 150 bis 160 Euro pro Tonne gestiegen, verglichen mit 45 Euro Ende Juni.

"REGENTANZ IST KEINE STRATEGIE"

Steffen Bauer, ‌Chef der Häfen und Güterverkehr Köln AG, geht nicht davon aus, dass ⁠es in den nächsten vier Wochen eine deutliche Entspannung geben ⁠wird. In den vergangenen Jahren seien die Prognosen verbessert worden. Darauf verwies auch Jens Schwanen, Geschäftsführer beim Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt. Die Wirtschaft könne sich zumindest besser auf die Lage einstellen. Trotzdem habe das trockene Wetter die Branche seit Anfang Juni mit voller Wucht getroffen. 2026 werde es vermutlich ein Jahrhundert-Niedrigwasser geben.

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) warb für Investitionen, um die Infrastruktur widerstandsfähiger zu machen. "Wir können nicht nur auf Regen hoffen - und Regentanz ist keine Strategie", so DIHK-Experte Dirk Binding. Der Bund müsse seine Wasserstraßen besser an Niedrigwasserphasen anpassen, um die Folgen für die Wirtschaft zu verringern. Die Verlagerung auf die Schiene und die Straße sei meist keine echte Alternative. "Wenn die durchschnittlichen Frachtkapazitäten wegen der niedrigen Pegelstände beispielsweise am Rhein um 25 Prozent sinken, werden hierdurch knapp drei Millionen Tonnen Güter weniger pro Monat transportiert. ⁠Das entspricht knapp 120.000 Lkw-Ladungen. Diese Kapazitäten haben wir weder bei den Lkw noch bei den Fahrern." Es könne nur eine gewisse Entlastung durch kurzfristige Maßnahmen geben.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)