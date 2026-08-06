Blatt: Niedrigwasser könnte Wirtschaft fast eine Milliarde Euro kosten

Berlin, ⁠06. Aug (Reuters) - Das anhaltende Niedrigwasser am Rhein könnte die deutsche Wirtschaft einem Zeitungsbericht zufolge bis Ende Oktober fast eine Milliarde Euro kosten. Die möglichen ‌Produktionsverluste beliefen sich auf rund 913 Millionen Euro, berichtete das "Handelsblatt" am Donnerstag vorab unter Berufung ⁠auf eine ⁠Modellrechnung des Beratungsunternehmens Prognos. Am stärksten betroffen sei die Chemieindustrie mit Einbußen von rund 426 Millionen Euro, was fast 47 Prozent der Gesamtsumme entspreche. Für Kokereien und die Mineralölverarbeitung ‌rechne Prognos mit Verlusten von ‌knapp 207 Millionen Euro.

Regional sei dem Bericht zufolge die Industrieregion Mannheim-Ludwigshafen mit möglichen Produktionsausfällen von rund 494 ⁠Millionen Euro besonders gefährdet. Für das Rhein-Main-Gebiet beziffere ‌die Studie das Risiko ⁠auf 136 Millionen Euro, für Karlsruhe auf knapp 118 Millionen Euro. Grundlage der Berechnung seien die bis zum 30. Juli gemessenen ‌Pegelstände in Kaub ⁠bei Koblenz und Duisburg-Ruhrort ⁠sowie eine Sechs-Wochen-Vorhersage der Bundesanstalt für Gewässerkunde. Den weiteren Verlauf bis Ende Oktober habe Prognos anhand saisonaler Muster der Jahre 1990 bis 2019 modelliert. Die tatsächliche Entwicklung hänge jedoch stark von den kommenden Niederschlägen ab.

(Bericht von Scot W. Stevenson, redigiert von Elke Ahlswede.Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)