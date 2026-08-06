Carl Zeiss Meditec verdient deutlich weniger - Chinageschäft belastet

JENA (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat in den ersten neun Monaten vor allem schwächere Geschäfte in China zu spüren bekommen. Zudem belasteten ungünstige Wechselkurse. Der Umsatz ging in den ersten drei Quartalen bis Ende Juni im Jahresvergleich um 2,9 Prozent auf 1,55 Milliarden Euro zurück, wie der Konzern am Donnerstag in Jena mitteilte. Das war in etwa so viel, wie Analysten erwartet hatten. Rechnet man Währungseffekte raus, dann verharrten die Erlöse auf dem Vorjahresniveau.

Auf der Ergebnisseite lief es noch schlechter. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebita) ging in den ersten neun Monaten um fast 30 Prozent auf 124,5 Millionen Euro zurück. Und unter dem Strich blieb ein Gewinn je Aktie von 0,80 Euro - gut ein Fünftel weniger als im Vorjahr.

Angesichts der Probleme vor allem in seinem wichtigen China-Geschäft will Carl Zeiss Meditec seine Kosten senken. Von den Einsparungen könnten in den nächsten drei Jahren bis zu 1.000 Stellen weltweit betroffen sein. Die Gespräche mit den zuständigen Arbeitnehmervertretern seien aufgenommen worden und verliefen konstruktiv und vertrauensvoll, teilte das Unternehmen weiter mit./mne/jha/