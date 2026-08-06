Carl Zeiss Meditec verdient deutlich weniger - Chinageschäft belastet

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

JENA (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat in den ersten neun Monaten vor allem schwächere Geschäfte in China zu spüren bekommen. Zudem belasteten ungünstige Wechselkurse. Der Umsatz ging in den ersten drei Quartalen bis Ende Juni im Jahresvergleich um 2,9 Prozent auf 1,55 Milliarden Euro zurück, wie der Konzern am Donnerstag in Jena mitteilte. Das war in etwa so viel, wie Analysten erwartet hatten. Rechnet man Währungseffekte raus, dann verharrten die Erlöse auf dem Vorjahresniveau.

Auf der Ergebnisseite lief es noch schlechter. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebita) ging in den ersten neun Monaten um fast 30 Prozent auf 124,5 Millionen Euro zurück. Und unter dem Strich blieb ein Gewinn je Aktie von 0,80 Euro - gut ein Fünftel weniger als im Vorjahr.

Angesichts der Probleme vor allem in seinem wichtigen China-Geschäft will Carl Zeiss Meditec seine Kosten senken. Von den Einsparungen könnten in den nächsten drei Jahren bis zu 1.000 Stellen weltweit betroffen sein. Die Gespräche mit den zuständigen Arbeitnehmervertretern seien aufgenommen worden und verliefen konstruktiv und vertrauensvoll, teilte das Unternehmen weiter mit./mne/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Gesundheitskonzern
Fresenius hebt Gewinnziel an - Aktie an Dax-Spitzegestern, 10:00 Uhr · Reuters
Fresenius hebt Gewinnziel an - Aktie an Dax-Spitze
Wall Street
Dow vor nächstem Rekord - AMD und SpaceX unter Druckgestern, 12:45 Uhr · dpa-AFX
Der Eingang der New Yorker Börse NYSE
Aktie über sieben Prozent im Plus
Fresenius hebt nach starkem Quartal Jahresprognose angestern, 07:11 Uhr · dpa-AFX
Fresenius hebt nach starkem Quartal Jahresprognose an
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werden03. Aug. · Acatis
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrend30. Juli · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen