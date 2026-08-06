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Castlelake buhlt nicht weiter um Easyjet - Aktie rutscht ab

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Castlelake ist aus dem Rennen um den britischen Billigflieger Easyjet ausgestiegen. Nachdem Branchenkollege Apollo vor vier Wochen 7,15 britische Pfund je Easyjet-Aktie beziehungsweise 5,7 Milliarden Pfund geboten hatte, wird der US-Finanzinvestor nicht weiter nachlegen. Dies teilte Easyjet am Donnerstag in London mit.

Vor dem Apollo-Gebot hatte Castlelake über mehrere Wochen mit Easyjet über eine mögliche Übernahme verhandelt und dabei den Angebotspreis nach oben geschraubt. Zuletzt stellte der US-Finanzinvestor eine Offerte von 6,90 Pfund in Aussicht.

An der Börse hatte das Buhlen von Castlelake zu einem deutlichen Kuranstieg der Easyjet-Aktie geführt. Auf den offiziellen Rückzug des US-Finanzinvestors reagierte das Papier mit einem Abschlag von bis zu knapp zehn Prozent auf 588,60 Pence.

Zuletzt holte die Aktie einen Teil der Verluste wieder auf, lag mit 603 Pence aber immer noch um siebeneinhalb Prozent unter dem Schlusskurs vom Montag und deutlich unter dem von Apollo ausgerufenen Preis. Seit Ende 2025 zog der Kurs des Easyjet-Papiers um knapp ein Fünftel an.

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