CDU-Obmann Seif: Keine Munition in Flugzeugen bei Drohnen-Vorfall

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠06. Aug (Reuters) - Der CDU-Obmann für den Innenausschuss des Bundestages, Detlef Seif, hat Berichten widersprochen, wonach eines ‌der bei dem mutmaßlichen Anschlagsversuch am Flughafen Leipzig/Halle betroffenen Flugzeuge mit ⁠Munition ⁠beladen war. Aus allen Gesprächen, die er bisher gehabt habe, sei ohne Ausnahme die Information gekommen, "dass die Flugzeuge nicht ‌beladen waren mit Munition ‌oder Waffenmaterial", sagte der Unionspolitiker am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. ⁠Zuvor hatten "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR ‌unter Berufung auf ⁠einen Polizeibericht gemeldet, eine der Antonow-Frachtmaschinen sei mit militärischer Munition beladen gewesen. Bei dem ‌Vorfall in ⁠der Nacht zum ⁠Mittwoch war eine mit Sprengstoff versehene Drohne in der Nähe von ukrainischen Frachtflugzeugen entdeckt worden.

(Bericht von Holger Hansen Redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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