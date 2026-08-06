Bankensektor

Commerzbank arrangiert sich im Übernahmekampf mit Unicredit

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Die Commerzbank verzeichnet im ersten Halbjahr Rekordgewinne und nimmt trotz des drohenden Übernahmekampfs Gespräche mit ihrer Großaktionärin Unicredit auf.

Artikel teilen:
Quelle: Anski21 / Shutterstock.com
onvista bei Google bevorzugen

Im Übernahmekampf mit der Unicredit arrangiert sich die Commerzbank mit dem Großaktionär. "Wir haben diesbezüglich Gespräche aufgenommen", sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp am Donnerstag bei der Vorlage der Halbjahresbilanz. "Ich bin optimistisch, dass wir Schritt für Schritt eine gemeinsame Basis in Bezug auf die Unternehmensführung und auch das Geschäftsmodell finden können."

Weiterlesen mit onvista Plus

Dein Vorsprung an der Börse

Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
  • Alle Plus-Artikel im Web & App
  • Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte
  • Trading-Setups & Investmentideen
  • Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat
7 Tage kostenlos testen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Commerzbank
UniCredit

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 07.08.2026
Dax tendiert knapp unter Rekordniveau kaum verändertheute, 05:59 Uhr · onvista
Dax tendiert knapp unter Rekordniveau kaum verändert
Dax Vorbörse 06.08.2026
Dax dürfte leicht höher eröffnen - Iran-Lösung weiter im Fokusgestern, 06:17 Uhr · onvista
Dax dürfte leicht höher eröffnen - Iran-Lösung weiter im Fokus
Dax Vorbörse 05.08.2026
Dax steht vor neuem Rekord – US-Börse schiebt an05. Aug. · onvista
Das Logo des Dax.
Vorbörse 04.08.2026
Dax weiterhin über 26.000-Punkte-Marke erwartet04. Aug. · onvista
Dax weiterhin über 26.000-Punkte-Marke erwartet
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kupfer- und Aluminiumaktien
Lohnt es noch, in den Metallboom zu investieren?heute, 13:00 Uhr · onvista
Hedgefonds kollabierte fast
Diese Aktien steckten im Portfolio des „KI-Nostradamus“gestern, 14:15 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werden03. Aug. · Acatis
Alle Plus-Analysen