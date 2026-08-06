Commerzbank arrangiert sich im Übernahmekampf mit Unicredit
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Die Commerzbank verzeichnet im ersten Halbjahr Rekordgewinne und nimmt trotz des drohenden Übernahmekampfs Gespräche mit ihrer Großaktionärin Unicredit auf.
Quelle: Anski21 / Shutterstock.com
Im Übernahmekampf mit der Unicredit arrangiert sich die Commerzbank mit dem Großaktionär. "Wir haben diesbezüglich Gespräche aufgenommen", sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp am Donnerstag bei der Vorlage der Halbjahresbilanz. "Ich bin optimistisch, dass wir Schritt für Schritt eine gemeinsame Basis in Bezug auf die Unternehmensführung und auch das Geschäftsmodell finden können."
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