Commerzbank arrangiert sich im Übernahmekampf mit Unicredit

Im Übernahmekampf mit der Unicredit arrangiert sich die Commerzbank mit dem Großaktionär. "Wir haben diesbezüglich Gespräche aufgenommen", sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp am Donnerstag bei der Vorlage der Halbjahresbilanz. "Ich bin optimistisch, dass wir Schritt für Schritt eine gemeinsame Basis in Bezug auf die Unternehmensführung und auch das Geschäftsmodell finden können."

Weiterlesen mit onvista Plus Dein Vorsprung an der Börse Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen. Alle Plus-Artikel im Web & App

Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte

Trading-Setups & Investmentideen

Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat 7 Tage kostenlos testen Du hast bereits ein Abo? Einloggen