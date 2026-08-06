Commerzbank-Chefin: Haben Gespräche mit Unicredit aufgenommen
München/Frankfurt, 06. Aug (Reuters) - Die Commerzbank hat nach eigenen Angaben Gespräche mit ihrem Großaktionär Unicredit über das weitere Vorgehen aufgenommen. "Wir haben diesbezüglich Gespräche aufgenommen", sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp am Donnerstag in einer Analystenkonferenz zur Quartalsbilanz. Gespräche lägen im Interesse beider Banken, um Wert für Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter zu schaffen. "Ich bin optimistisch, dass wir Schritt für Schritt eine gemeinsame Basis in Bezug auf die Unternehmensführung und auch das Geschäftsmodell finden können", sagte Orlopp.
(Bericht von Jörn Poltz und Tom Sims, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)