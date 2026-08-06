Commerzbank-Chefin: Haben Gespräche mit Unicredit aufgenommen

Reuters · Uhr
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München/Frankfurt, ⁠06. Aug (Reuters) - Die Commerzbank hat nach eigenen Angaben Gespräche mit ihrem Großaktionär ‌Unicredit über das weitere Vorgehen aufgenommen. "Wir haben diesbezüglich ⁠Gespräche ⁠aufgenommen", sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp am Donnerstag in einer Analystenkonferenz zur Quartalsbilanz. Gespräche lägen im ‌Interesse beider Banken, ‌um Wert für Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter zu ⁠schaffen. "Ich bin optimistisch, dass ‌wir Schritt ⁠für Schritt eine gemeinsame Basis in Bezug auf die Unternehmensführung und auch ‌das ⁠Geschäftsmodell finden können", ⁠sagte Orlopp.

(Bericht von Jörn Poltz und Tom Sims, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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