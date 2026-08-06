Commerzbank: Gute Zahlen und ungewisse Zukunft

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank hat im zweiten Quartal voraussichtlich deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Analysten gehen davon aus, dass sich der Überschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast verdoppelt hat: von 462 Millionen auf 845 Millionen Euro. 2025 hatten Kosten für den Abbau Tausender Jobs den Gewinn geschmälert. Den jüngsten Zwischenbericht veröffentlicht die Bank an diesem Donnerstag (7.00 Uhr).

Mit höheren Gewinnen wollte der Vorstand um Bettina Orlopp auch die Unabhängigkeit der zweitgrößten börsennotierten Bank Deutschlands sichern. Doch die italienische Großbank Unicredit hat inzwischen Zugriff auf fast die Hälfte der Aktien des Dax -Konzerns und erwartet nach jüngsten Aussagen eine baldige Kontrollübernahme bei dem Frankfurter Institut.

Commerzbank-Chefin Orlopp kündigte angesichts der neuen Mehrheitsverhältnisse vor wenigen Tagen an: "Über die kommenden Wochen und Monate werden Commerzbank und Unicredit Gespräche führen, um Schritt für Schritt festzulegen, wie wir weitermachen." Der Bund, der als Folge seiner Rettungsaktion während der Finanzkrise 2008/2009 noch gut zwölf Prozent der Anteile hält, hat dabei ein Wörtchen mitzureden./ben/DP/he