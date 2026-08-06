Commerzbank steigert Gewinn und zeigt sich selbstbewusst gegenüber Unicredit

München, ⁠06. Aug (Reuters) - Die Commerzbank hat im ersten Halbjahr ein Rekordergebnis erzielt. Das ‌operative Ergebnis stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ⁠14 Prozent ⁠auf 2,7 Milliarden Euro, wie das Institut am Donnerstag mitteilte. Das Nettoergebnis kletterte um rund 40 Prozent ‌auf 1,81 Milliarden ‌Euro. Zum Tauziehen mit dem Großaktionär Unicredit erklärte ⁠Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, trotz ‌einer Mehrheit ⁠der Italiener auf der nächsten Hauptversammlung könnten diese über wesentliche Strukturmaßnahmen nicht ‌allein ⁠entscheiden. "Das ist ein ⁠klarer Gestaltungsauftrag für beide Seiten."

(Bericht von Jörn Poltz, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)