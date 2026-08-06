Commerzbank steigert Gewinn und zeigt sich selbstbewusst gegenüber Unicredit
München, 06. Aug (Reuters) - Die Commerzbank hat im ersten Halbjahr ein Rekordergebnis erzielt. Das operative Ergebnis stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro, wie das Institut am Donnerstag mitteilte. Das Nettoergebnis kletterte um rund 40 Prozent auf 1,81 Milliarden Euro. Zum Tauziehen mit dem Großaktionär Unicredit erklärte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, trotz einer Mehrheit der Italiener auf der nächsten Hauptversammlung könnten diese über wesentliche Strukturmaßnahmen nicht allein entscheiden. "Das ist ein klarer Gestaltungsauftrag für beide Seiten."
(Bericht von Jörn Poltz, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)