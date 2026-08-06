New York, ⁠06. Aug (Reuters) - Die US-Notenbankerin Lisa Cook zeigt sich offen für eine Anhebung der Leitzinsen. Sollte sich die Inflation nicht abkühlen, "bin ich bereit, gegebenenfalls mit einer ‌Zinserhöhung zu reagieren", sagte das Mitglied des Gouverneursrats der Federal Reserve am Mittwoch in einer Rede in ⁠Anchorage ⁠in Alaska. Die Risiken hinsichtlich des Inflationsziels der Fed seien höher als die Risiken in Bezug auf ihr Ziel für den Arbeitsmarkt. "Ich würde eine Anhebung unterstützen, falls sie notwendig wird, um die ‌Inflation zu senken. Möglicherweise wird ‌dies jedoch nicht der Fall sein."

Cook warnte, die Inflation könne sich im Preis- und Lohnverhalten verfestigen. Das könne ⁠zu einer Hartnäckigkeit führen, "die für uns viel schwerer zu ‌bekämpfen wäre". Die Fed ⁠habe derzeit nicht den Luxus, in der Frage noch abzuwarten.

Cook hatte zu den Fed-Vertretern gehört, die sich jüngst dafür ausgesprochen hatten, die ‌Zinsen unverändert zu lassen. ⁠Andere hatten indes argumentiert, dass ⁠eine Zinserhöhung jetzt notwendig sei, um den Preisdruck zu senken. In den letzten Tagen haben etwa der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, und die Leiterin der Fed von Philadelphia, Anna Paulson, signalisiert, dass sie offen für eine Zinserhöhung seien, falls dies erforderlich sein sollte.

(Bericht ⁠von Michael S. Derby, geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)