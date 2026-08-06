Daimler Truck will in USA neues Werk bauen

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will mit einem neuen Werk in den USA Spezial- und Fernverkehrs-Lkw bauen. Der Produktionsstart ist für 2029 geplant, der Bau selbst soll Ende 2026 beginnen, wie der Dax -Konzern am Donnerstagabend in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte. Mögliche Standorte werden derzeit noch geprüft, das Werk solle Tausende von Arbeitsplätzen schaffen. Konkrete Investitionssummen sowie Angaben zur Produktionskapazität machte der Konzern zunächst nicht.

Vor gut zwei Wochen hatte der Konzern wegen wieder besser laufender Geschäfte und der Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen die Jahresprognose für den wichtigen und lukrativen Konzernteil erhöht. Vergangenes Jahr hatten die Zollkapriolen von US-Präsident Donald Trump die Branche schwer belastet, weil Spediteure in der Unsicherheit kaum noch Lkw bestellten. Mittlerweile fasst der Markt wieder mit anziehenden Bestellungen Fuß.

Am Freitag legt das Unternehmen Details zu den Zahlen des zweiten Quartals vor. Wie es im Tagesgeschäft lief, hatte das Management bereits mit der Prognoseerhöhung mitgeteilt./men/rwi/he