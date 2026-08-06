Dax dürfte leicht höher eröffnen - Iran-Lösung weiter im Fokus

Der Dax dürfte am Donnerstag etwas höher starten und damit in Reichweite seines Rekords bleiben. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Leitindex signalisierte rund eine Stunde vor Handelsbeginn eine Eröffnung bei 26.172 Punkten. Am Vortag hatte der Dax bei 21.126 Punkten geschlossen.

"Wir sehen die ersten Gewinnmitnahmen", schrieb der Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Nach dieser beeindruckenden Rally sei das absolut normal. Anleger hoffen weiter auf eine Lösung im Iran-Krieg und setzen auf die Öffnung der für den globalen Öltransport wichtigen Meerenge von Hormus. Die daran grenzenden Golfstaaten Iran und Oman stehen nach Angaben aus Teheran kurz vor einer Einigung auf eine neue Schifffahrtsroute durch die blockierte Meerenge.

USA: Gemischte Tendenz, Dow stärker als Tech-Werte

Die am Vortag begonnene Rekordjagd der US-Indizes Dow Jones Industrial und S&P 500 ist am Mittwoch in die nächste Runde gegangen. Allerdings ließ der Schwung im Handelsverlauf teils deutlich nach. Weiterhin stützte die Hoffnung auf eine Lösung im Iran-Krieg die Kurse.

Die Vereinigten Staaten, der Iran und der Oman stehen dem US-Portal "Axios" zufolge kurz vor einer Übergangslösung zur Öffnung der für die Handelsschifffahrt wichtigen Straße von Hormus. Der Dow stieg am Ende um 0,49 Prozent auf 54.349 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es hingegen um 0,17 Prozent nach unten.

Asien: Verluste, vor allem in Südkorea

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Die Unsicherheit mit Blick auf eine mögliche Lösung im Iran-Krieg bleibt hoch. US-Präsident Donald Trump sprach sich erneut für ein Abkommen mit dem Iran aus. Unterdessen stehen die an die Straße von Hormus grenzenden Golfstaaten Iran und Oman offenbar kurz vor einer Einigung auf eine neue Schifffahrtsroute durch die blockierte Meerenge. Eine gemeinsame Erklärung sei weitestgehend fertig, allerdings dürfe niemand mehr dazwischenfunken.

Der japanische Nikkei 225 büßte im späten Handel nach den jüngsten Gewinnen fast ein Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen gab moderat nach, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,72 Prozent sank. Südkoreas Kospi fiel erneut kräftig nach schwachen Vorgaben von den US-Tech-Werten.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 65.730 - 0,86 Prozent Hang Seng 25.470 - 1,72 Prozent CSI 300 4.636 - 0,47 Prozent Kospi 6.297 - 4,56 Prozent

Anleihemärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,30 + 0,04 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,10 + 0,00 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,61 - 0,00 Prozentpunkte

Devisenmärkte gestern im Überblick

Ölmarkt gestern im Überblick

Sorte Kurs Veränderung Brent 79,04 Dollar - 0,41 Dollar WTI 74,70 Dollar - 0,51 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 57,50 (56,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT BEIERSDORF AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 68 EUR

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 61 (62) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 44,50 (46) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BASLER AUF 29 (27) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SPRINGER NATURE AUF 26 (25) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 82 (90) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 28,50 (30) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DHL AUF 65 (60) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HENSOLDT AUF 100 (85) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS AUF 55,20 (56,60) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BEONE AUF 388 (380) USD - 'BUY'

- EVERCORE ISI HEBT ZIEL FÜR AMD AUF 620 (579) USD - 'OUTPERFORM'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR APPLOVIN AUF 550 (700) USD - 'BUY'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR UBER AUF 95 (110) USD - 'OUTPERFORM'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UBER AUF 110 (115) USD - 'BUY'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 34 (30) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 310 (300) DKK - 'EQUAL WEIGHT'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR WOLTERS KLUWER AUF 105 (102) EUR - 'OUTPERFORM'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 28,30 (27,20) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR WOLTERS KLUWER AUF 73 (71) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 39 (40) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT CLARIANT AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 10,20 (6) CHF

- JPMORGAN SENKT SMITH & NEPHEW AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 1290 (1438) PENCE

- JPMORGAN SENKT TECHNIP ENERGIES AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 35 EUR

- UBS SENKT INPOST AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 15,60 EUR

- LBBW HEBT ORANGE AUF 'KAUFEN' (HALTEN) - ZIEL 21,0 (18,5) EUR

(mit Material von dpa-AFX)