Dax fast unverändert – T-Aktie nach Zahlen stark

Nach der Verschnaufpause zur Wochenmitte ist der Dax am Donnerstag verhalten in den Handel gestartet. In der ersten Stunde nach Eröffnung auf Xetra rangierte der deutsche Leitindex in einer engen Spanne zwischen 26.100 und etwa 26.200 Punkten – also eng um den Schlusskurs des Vortags herum.

Tags zuvor war der Dax erstmals über 26.400 Punkte gestiegen, ehe er wieder zurücksetzte. "Wir sehen die ersten Gewinnmitnahmen", schrieb dazu Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Nach der zuletzt beeindruckenden Kursrally sei das absolut normal und gesund.

Euro Stoxx legt zu

Auch der MDax bewegte sich zu Handelsbeginn in einer engen Spanne rund um den Schlusskurs von Mittwoch bei 32.436 Punkten. Für den Euro Stoxx 50 ging es dagegen in der Spitze um ein halbes Prozent aufwärts.

Anleger hoffen weiterhin auf eine Lösung im Irankrieg und setzen auf die Öffnung der für den globalen Öltransport wichtigen Meerenge von Hormus. Die daran grenzenden Golfstaaten Iran und Oman stehen nach Angaben aus Teheran kurz vor einer Einigung auf eine neue Schifffahrtsroute durch die blockierte Meerenge.

Für etwas Entspannung sorgen die Ölpreise, die zunächst nicht weiter gestiegen sind. Andererseits stehen Techwerte wieder unter Druck nach einigen enttäuschenden Geschäftszahlen aus dem Chipsektor der USA. Die asiatischen Börsen meldeten Verluste.

T-Aktie an der Dax-Spitze

Die Aktien der Deutschen Telekom haben am Donnerstag im frühen Handel mit einem klaren Kursanstieg auf Geschäftszahlen und mehr Aktienrückkäufe reagiert. Sie stiegen im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um bis zu sechs Prozent auf gut 29 Euro. Damit würden sie den Vortagesverlust im Xetra-Handel von rund anderthalb Prozent mehr als wettmachen und sich dem höchsten Stand seit Mitte Juni bei 28,55 Euro nähern.

Im zweiten Quartal profitierte die Telekom weiter vom Wachstum der US-Tochter T-Mobile US und erhöhte ihren Barmittel-Ausblick für das Gesamtjahr. Im zweiten Quartal kletterte der Umsatz um gut vier Prozent nach oben. Dies liegt im Rahmen der Markterwartungen. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda AL) legte um 7,5 Prozent zu. Experten hatten hier einen Tick weniger erwartet. Das Unternehmen weitet zudem das Aktienrückkaufprogramm deutlich aus.

Scout24-Aktienkurs rutscht ab

Die Aktie von Scout24 dagegen hat am Donnerstag nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen deutlich verloren. Auf dem letzten Platz im Dax fiel sie im Tief um neun Prozent auf 69,50 Euro. Damit bleibt sie im Seitwärtstrend seit April, in dem auf der Unterseite Kurse um 67 Euro stützen, nach oben bei 80 Euro sich jedoch Widerstand zeigt.

Das Zahlenwerk des Internetportal-Betreibers decke sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Annick Maas vom US-Analysehaus Bernstein Research. Die Zahl privater Nutzer der Internet-Plattformen sei jedoch hinter der Markterwartung zurückgeblieben.

(mit Material von dpa-AFX)

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