Dax höher erwartet - Bilanzen und Konjunktur im Blick

Frankfurt, ⁠06. Aug (Reuters) - Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge fester in den Handel starten. Am Mittwoch erreichte ‌der deutsche Leitindex zunächst mit 26.403,81 Punkten den dritten Rekordstand in Folge. Anschließend setzten ⁠mit ⁠wieder anziehenden Ölpreisen Gewinnmitnahmen ein, was den Dax zum Handelsschluss um 0,3 Prozent auf 26.126 Punkte drückte. Auch die Wall Street fand nach einer Reihe uneinheitlich ‌ausgefallener Konzernbilanzen nur schwer eine ‌klare Richtung.

Am Donnerstag geht es mit der Bilanzsaison weiter. Die Anleger blicken unter anderem ⁠auf die Quartalszahlen von Siemens, Henkel, Merck, ‌Rheinmetall, der Deutschen Telekom ⁠und der Commerzbank.

Im Fokus bei den Konjunkturdaten stehen die Einzelhandelsumsätze in der Euro-Zone und die Aufträge der deutschen ‌Industrie im Juni. ⁠Von Reuters befragte Experten ⁠erwarten einen Zuwachs beim Neugeschäft von 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 26.126,30

EuroStoxx50 6.476,98

EuroStoxx50-Future 6.499,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 54.349,12 +0,5%

Nasdaq

S&P 500 7.723,55 -0,2%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 3.878,92 +0,0%

Hang Seng 25.452,56 -1,8%

(Bericht von Anika Ross, Sanne Schimanski, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)