Deutsche Telekom weitet Aktienrückkaufprogramm deutlich aus
dpa-AFX · Uhr
Thema: Infrastruktur
BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom will wegen des zuletzt schwachen Aktienkurses im laufenden Jahr deutlich mehr eigene Anteile am Markt zurückkaufen als bislang geplant. Das Aktienrückkaufprogramm in diesem Jahr werde um 3 auf 5 Milliarden Euro aufgestockt, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bonn mit. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Telekom eigene Aktien für rund 1,2 Milliarden Euro zurückgekauft./zb/jha/
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