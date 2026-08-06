Deutschland: Auftragseingang legt erneut stärker zu als erwartet

dpa-AFX · Uhr
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WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutschen Industrieunternehmen haben erneut mehr Aufträge an Land gezogen als erwartet. Die Aufträge stiegen im Juni im Vergleich zum Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 3,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Plus von einem halben Prozent gerechnet. Allerdings wurde der Anstieg im Mai um 1,6 Prozentpunkte auf 0,3 Prozent nach unten revidiert. Zudem ging der Anstieg im Juni nur auf Großaufträge zurück. Ohne diese ging der Auftragseingang im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent zurück./zb/mis

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