Hedgefonds kollabierte fast

Diese Aktien steckten im Portfolio des „KI-Nostradamus“

onvista · Uhr
Thema: KI

Leopold Aschenbrenner galt als KI-Wunderkind – bis sein Hedgefonds haarscharf dem Aus entging. Wir zeigen, auf welche teils kaum bekannten Aktien der Investor setzte.

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Ein entspannter Aktienhändler.
Quelle: Adobe.com/TommyStockProject
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Die Geschichte klingt unglaublich: Ein 24-jähriger Deutscher brachte seinen Hedgefonds mit KI-Aktien innerhalb kurzer Zeit auf ein Volumen von 45 Milliarden Dollar. Dann kam diesen Sommer eine Schwächephase. Der "KI-Nostradamus" getaufte Star-Investor musste plötzlich zwangsweise Aktien verkaufen. Sein Fonds schmolz laut US-Nachrichtenagentur Bloomberg auf nur noch zehn Milliarden. Seitdem ist Leopold Aschenbrenner weltberühmt.

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