Diese Aktien steckten im Portfolio des „KI-Nostradamus“

Die Geschichte klingt unglaublich: Ein 24-jähriger Deutscher brachte seinen Hedgefonds mit KI-Aktien innerhalb kurzer Zeit auf ein Volumen von 45 Milliarden Dollar. Dann kam diesen Sommer eine Schwächephase. Der "KI-Nostradamus" getaufte Star-Investor musste plötzlich zwangsweise Aktien verkaufen. Sein Fonds schmolz laut US-Nachrichtenagentur Bloomberg auf nur noch zehn Milliarden. Seitdem ist Leopold Aschenbrenner weltberühmt.

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