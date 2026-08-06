dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 06.08.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Deutsche Telekom verdient operativ mehr - mehr Aktienrückkäufe

BONN - Die Deutsche Telekom hat im zweiten Quartal weiter vom Wachstum der US-Tochter T-Mobile US profitiert. Sie hob nun ihren Ausblick für den Barmittelfluss für das Gesamtjahr leicht an. Zudem weitet der Konzern sein Aktienrückkaufprogramm deutlich aus. Bei den Anlegern kam das gut an.

ROUNDUP: Siemens erzielt Rekordaufträge und erwartet mehr Gewinn

MÜNCHEN - Der Technologiekonzern Siemens hat im dritten Quartal weiter Fahrt aufgenommen und im Neugeschäft und beim operativen Ergebnis Rekordwerte erzielt. Der Konzern kann dabei auf ein robustes Geschäft in seinen beiden digitalen Kernsparten blicken. So profitiert Siemens von einer hohen Nachfrage im Zusammenhang mit dem massiven Ausbau von KI-Rechenzentren sowie bei der Sparte Digital Industrie, die die Industrieautomatisierung sowie das Software-Geschäft enthält. Die Ergebnisprognose erhöhte der Konzern.

ROUNDUP: Renk erfüllt Erwartungen dank Rüstungsboom - Aktie zieht an

AUGSBURG - Der Getriebehersteller Renk hat im ersten Halbjahr von einer unverändert hohen Nachfrage nach Rüstungsgütern profitiert. "Mit knapp 1,2 Milliarden Euro Auftragseingang haben wir bereits nach sechs Monaten nahezu das Niveau der ersten neun Monate des Vorjahres erreicht", sagte Konzernchef Alexander Sagel am Donnerstag zur Zwischenbilanz mit Blick auf eine rekordhohe Nachfrage. Er bestätigte außerdem die Jahresziele. Die Renk-Aktie zog deutlich an.

ROUNDUP 2: Hoher Kupferpreis treibt Aurubis an - Verzögerungen im neuen US-Werk

HAMBURG - Mit Rückenwind durch hohe Preise für Kupfer und Schwefelsäure blickt Aurubis etwas optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. Das überrascht allerdings nicht. Für den Aktienkurs ging es am Donnerstagvormittag deutlich nach unten; kurzfristig orientierte Anleger könnten nach den jüngsten Kursgewinnen erst einmal Kasse gemacht haben. Dabei könnte auch die Verzögerung des Hochlaufens der Produktion im neuen US-Werk eine Rolle spielen.

ROUNDUP: Henkel erhöht Umsatzprognose - Gute Geschäfte mit Elektronikindustrie

DÜSSELDORF - Der Konsumgüterkonzern Henkel hat im ersten Halbjahr in einem weiter schwierigen Umfeld das Ergebnis gesteigert. "Die Verbesserung unseres organischen Umsatzwachstums war erneut durch beide Unternehmensbereiche getragen, die jeweils eine positive Preis- und Volumenentwicklung erzielten", sagte Konzern-Chef Carsten Knobel laut Mitteilung. Für das laufende Jahr zeigt sich das Management nun zuversichtlicher und hat die Umsatzprognose angehoben. An der Börse kam das gut an.

ROUNDUP 2/Commerzbank: Mit Rekordgewinn in Gespräche mit der Unicredit

FRANKFURT - Die Commerzbank sieht sich nach einem überraschend kräftigen Gewinnsprung im zweiten Quartal gestärkt für weitere Gespräche mit ihrer Großaktionärin aus Mailand. "Wir sind bereit für konstruktive Gespräche mit der Unicredit ", sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp am Donnerstag in Frankfurt. Nur ein gemeinsamer Ansatz habe das Potenzial, Mehrwert zu schaffen.

Schnapshersteller Diageo will nach Übergangsjahr wieder wachsen - Aktie obenauf

LONDON - Der schwächelnde britische Spirituosenkonzern Diageo peilt mittelfristig wieder eine Rückkehr zu Umsatzwachstum an. Im neuen Geschäftsjahr 2026/27 (Ende Juni) wird es damit zwar wohl noch nichts werden, allerdings sollen Kostensenkungen das operative Ergebnis aus eigener Kraft schon dieses Jahr um einen niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentsatz heben, wie der Hersteller von Johnnie Walker und Guinness am Donnerstag in London mitteilte.

ROUNDUP: Rheinmetall senkt Umsatzprognose nach F126-Aus - Aktie legt leicht zu

DÜSSELDORF - Nach dem Stopp des milliardenschweren F126-Fregattenprojekts durch das Verteidigungsministerium hat Rheinmetall wie erwartet den Umsatzausblick für das laufende Jahr gesenkt. Der Vorstand rechne nun mit einem Anstieg des Konzernumsatzes auf 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro im Vergleich zu den 2025 erzielten 9,94 Milliarden, teilte der Dax -Konzern am Donnerstag mit. Das sind am oberen und unteren Ende der Spanne je 300 Millionen weniger als zuvor. Die operative Ergebnismarge soll weiterhin rund 19 Prozent erreichen. Für die Rheinmetall-Aktie ging es daraufhin ein Stück nach oben.

Bayer und Glyphosat-Kläger wollen Termin für US-Vergleichsanhörung verschieben

LEVERKUSEN - Bayer und die Anwälte der Klägerseite wollen den Termin für eine wichtige gerichtliche Anhörung zur Beilegung von Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA verschieben. Beide Seiten haben beim zuständigen Gericht in Missouri gemeinsam beantragt, die Anhörung zur finalen Genehmigung des Sammelvergleichs auf den 10. September oder einen späteren Termin zu verlegen, wie Bayer am Mittwochabend mitteilte. Durch die Verschiebung hätten die Parteien und der Verwalter des Programms mehr Zeit, Widerrufsanträge zu sogenannten Opt-outs zu bearbeiten, die nach der Entscheidung des Supreme Court eingegangen sind. Auch die Frage der Gültigkeit einiger Opt-outs könne so vorab geklärt werden.

ROUNDUP 2: Aumovio stellt Aktienrückkäufe in Aussicht - Aktie zieht an

FRANKFURT - Der Autozulieferer Aumovio will künftig freie Finanzmittel nach Dividendenzahlungen und nach Ausgaben für Übernahmen in Aktienrückkäufe stecken. Die neue Kapitalallokationsstrategie ziele darauf ab, Aktionäre angemessen am Unternehmenserfolg zu beteiligen, hieß es am Donnerstag vom MDax -Unternehmen aus Frankfurt. Zudem soll die Ausschüttungsquote bei rund 30 Prozent des Nettogewinns liegen. Aumovio hatte sich bisher lediglich zum Ziel gesetzt, mittelfristig 10 bis 30 Prozent des Nettogewinns als Dividende zu zahlen. Im zweiten Quartal schrieb das Unternehmen zwar weiter Verluste. Die Anleger griffen bei der Aktie dennoch zu.

ROUNDUP: Carl Zeiss Meditec verdient deutlich weniger - China belastet

JENA - Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres vor allem schwächere Geschäfte in China zu spüren bekommen. Zudem belasteten ungünstige Wechselkurse. Während der Umsatz nur leicht schrumpfte, gingen die Gewinne kräftig zurück. Die erst im Mai gesenkten Jahresziele bestätigte das Unternehmen. Die Aktie gab am Donnerstagvormittag um fast 7 Prozent auf 28,18 Euro nach.

ROUNDUP: PVA dampft Gewinnerwartung für 2026 ein - Aktie rutscht zweistellig ab

WETTENBERG - Das Technologieunternehmen PVA Tepla blickt nach den ersten sechs Monaten etwas vorsichtiger auf das Gesamtjahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erwartet der Vorstand nun in der unteren Hälfte der prognostizierten Bandbreite von 26 bis 31 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Wettenberg mit. Zugleich wird für den weiteren Jahresverlauf eine schrittweise Verbesserung der Ergebnisse erwartet, nachdem die Hessen im ersten Halbjahr die Markterwartungen verfehlt haben. Das kam an der Börse nicht gut an.

ROUNDUP: Merck hebt nach unerwartet starkem Quartal erneut die Jahresziele

DARMSTADT - - Der Pharma- und Technologiekonzern Merck hebt nach einem überraschend starken Quartal erneut seine Jahresziele an. Die Darmstädter profitierten von der anhalten Erholung ihrer Laborsparte und einer weiterhin robusten Nachfrage nach KI-Halbleitermaterialien. Auch florierte in der Pharmasparte der neue Geschäftsbereich mit Mitteln gegen seltene Erkrankungen. Zudem weht dem Konzern inzwischen etwas weniger Gegenwind von der Währungsseite entgegen. Die Aktie kletterte am Donnerstag um zuletzt gut ein Prozent.

ROUNDUP: KI-Boom treibt Softwareanbieter GFT weiter an - Aktie verliert trotzdem

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter GFT Technologies hat seinen Wachstumskurs dank des Booms von Künstlicher Intelligenz im zweiten Quartal fortgesetzt. Vorstandschef Marco Santos sieht die Gesellschaft damit auf Kurs zu ihren Jahreszielen - einem Umsatz von etwa 930 Millionen und einem bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) von 71 Millionen Euro. An der Börse konnte GFT mit den Neuigkeiten vom Donnerstagmorgen aber nicht überzeugen.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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