Bitcoin-Treasury-Unternehmen

Analyse der Strategy-Zahlen: Droht eine Abwärtsspirale?

onvista · Uhr
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Der Markt für Bitcoin-Treasury-Unternehmen gerät zunehmend unter Druck. Strategy hat seine neuen Quartalszahlen vorgelegt und zeigt dabei einen deutlichen Strategiewechsel: Statt weiter aggressiv Bitcoin zu akkumulieren, baut das Unternehmen seine Liquiditätsreserven aus, kauft eigene Vorzugsaktien zurück und hat 2026 bereits mehrfach Bitcoin verkauft.

Gleichzeitig ist das einst so wichtige Bewertungs-Premium der Strategy-Aktie weitgehend verschwunden – und mit ihm einer der zentralen Motoren des bisherigen Geschäftsmodells.

Zentrales Versprechen gebrochen
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Das Firmenlogo von Strategy

Noch befindet sich Strategy nicht in einer akuten Krise. Das Unternehmen verfügt über rund vier Milliarden Dollar Liquidität, hält weiterhin mehr als 842.000 Bitcoin und kann seine laufenden Verpflichtungen nach aktuellem Stand über Jahre bedienen. Doch der Druck auf die Kapitalstruktur nimmt zu.

In diesem Video analysiert Alexander Mayer, wie stabil Strategy tatsächlich noch aufgestellt ist, wann aus den bisherigen Bitcoin-Verkäufen eine gefährliche Abwärtsspirale entstehen könnte und warum sich im gesamten Digital-Asset-Treasury-Markt inzwischen eine deutliche Bereinigung abzeichnet.

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